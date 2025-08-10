肥満のためにお腹がふくらんだと思っていたタイの女性の体内から８キログラムに達する卵巣嚢腫（のうしゅ）が発見された。

タイのチャンネル７などによると、タイのサトゥーン県の３１歳の女性ラッチャナポーンさんは体内に巨大な嚢腫があることを知らずに数年間すごしてきた。

ラッチャナポーンさんの家族は食習慣のためにラッチャナポーンさんの体重が増加したと考えていた。しかしその後ラッチャナポーンさんは息をするのも難しいほど健康状態が悪化し、母親とともに病院を訪れた。

ラッチャナポーンさんの母親は「娘が息をするのも困難で、目が飛び出してきていた。お腹はまるで双子を妊娠したように見えた」と明らかにした。

医療陣はラッチャナポーンさんのふくらんだお腹を見て当初は妊娠を疑った。しかし超音波検査の結果、腹部に内臓を圧迫する直径３０センチメートルの巨大な卵巣嚢腫を発見した。

ラッチャナポーンさんは先月３１日に６時間かけて嚢腫を除去する手術を受けた。手術前に８６キログラムあったラッチャナポーンさんの体重は嚢腫除去後には７５キログラムに減った。

ラッチャナポーンさんの母親は「娘のお腹は長くふくらんでいたが食べ過ぎるからだと思った。こんなに深刻な問題であるとは想像もできなかった」と話した。

病院は交流サイト（ＳＮＳ）にこの事例を投稿しながら「最近卵巣嚢腫と子宮筋腫で病院を訪れる患者が増加している」と伝えた。

卵巣嚢腫は卵巣内に腫瘍で、大きくなければほとんどが無症状だ。時に腹部の膨張感、消化不良、出血などがある。

卵巣嚢腫は数週間から数カ月で自然消滅することが多いが、大きくなった場合には手術的に除去する必要がある。定期的な産婦人科検診が早期発見につながると専門家らは助言する。