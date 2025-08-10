『江戸生艶気樺焼』を手にする田沼意次と松平定信に視聴者最注目 『べらぼう』第29話画面注視データを分析
●2人が同じ箇所を指でなぞる
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、3日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第29話「江戸生蔦屋仇討」の視聴分析をまとめた。
○「粋な仇を討ちやがって」「仇…」
最も注目されたのは20時42分で、注目度73.64％。田沼意次(渡辺謙)と松平定信(井上祐貴)が『江戸生艶気樺焼』を手にするシーンだ。
『江戸生艶気樺焼』は大評判となり、耕書堂には多くの人々が詰めかけていた。世間での話題も佐野大明神から仇気屋艶二郎へと移っている。誰袖(福原遥)も滑稽な艶二郎のおかげでようやく笑顔を取り戻した。蔦重(横浜流星)の仇討ちは成功したのだ。
そしてこの本は、意次のもとにも届けられていた。屋敷の縁側で本を読んで笑う意次。「粋な仇を討ちやがって」と言って、頁に記された仇気屋の文字を指ではじき、満足げな表情を見せている。そしてこの本を手にする男がいた。松平定信である。定信は何かを思案しながら、「仇…」とつぶやき、くしくも政敵である意次と同じ箇所を指でなぞった。
『べらぼう』第29話の毎分注視データ推移
○「蔦重の仇討ちに意次も満足しているのがうれしい」
注目された理由は、本を手に笑う意次と、初登場を果たした大人・定信に視聴者の注目が集まったと考えられる。
意次は生前の田沼意知(宮沢氷魚)の念願を受け継ぎ、代わりに成すことが仇を討つことと考えたが、蔦重は佐野政言(矢本悠馬)に奪われた誰袖の笑顔を取り戻すことが仇討ちと考えた。出版不況の中、大当たりする黄表紙が欲しいと願う鶴屋喜右衛門(風間俊介)と利害が一致。鶴屋お抱えの北尾政演(＝山東京伝／古川雄大)を起用し、大ヒット作となる『江戸生艶気樺焼』が完成した。この影響で世間の注目は政言より離れ、意次も救われる結果となる。
しかし、成長した定信が本に向ける表情は、蔦重や意次にとって好ましいものではなさそうだ。SNSでは「蔦重の仇討ちに意次も満足しているのがうれしいな」「誰袖ちゃんだけでなく意次さまにも笑みが戻ってよかった」と意次にコメントが集まる一方、「今回は比較的平和な回だったけど、松平定信の登場で次回から不穏になりそう」「田沼意次のパブリックイメージが変わったように松平定信も変わることを信じています」と、定信の復活による今後の展開が話題となっている。次回予告では定信が田沼落としを宣言しており、物語は大きく動くと予想される。
今回のキーワードとなった『江戸生艶気樺焼』は政演による黄表紙の代表作で、全3冊からなる風刺文学。黄表紙の最高傑作ともいわれている。タイトルは江戸名物のうなぎの蒲焼きをもじったもので、主人公・仇気屋艶二郎が色男と認められたいがため、いかにも馬鹿らしい行動を繰り返す様子が面白おかしく描かれた物語だ。艶二郎の特徴である大きな団子鼻は京伝鼻と呼ばれ、艶二郎が人気を博したことで作者である政演自身の代名詞としても定着した。友人である唐来参和(山口森広)の1786(天明6)年に出版した『通町御江戸鼻筋』では政演自身が京伝鼻で登場した。
また余談だが、鰻の蒲焼の語源は諸説あり、江戸初期にぶつ切りにして串に刺し焼いた形がガマの穂に似ていたから、または焼いた色が樺の木に似ていたからといわれている。鰻といえば、現代でも「土用の丑の日」に鰻を食べる風習が根付いているが、この風習の仕掛け人は平賀源内(安田顕)。鰻の売れ行きが落ちる夏に、得意の宣伝技術で集客に成功したという有名な逸話が残っている。
●艶二郎が花魁・浮名と駆け落ち
2番目に注目されたのは20時36〜37分で、注目度73.58％。仇気屋艶二郎が花魁・浮名と駆け落ちするシーンだ。
北尾政演扮する艶二郎は、世間から色男と見られたいがため様々な策を実行していたが、そのことごとくが失敗に終わっていた。あきらめきれない艶二郎は誰袖扮する浮名に駆け落ちからの心中を提案したが、そっけなく断られる。芝居でいいからと食い下がる艶二郎だが浮名は取り付く島もない。
「よ、よし。じゃあ身請けでどうだ?」その一言に浮名の顔色が変わった。だが素直に身請けするのは色男のすることではない、と考え直した艶二郎は浮名の足抜けを思いつく。店の連子格子を壊し、駆け落ちする2人を、三味線と柝の音が演出する。多くの見物人に「色男!」「仇気!」とはやし立てられ気をよくした艶二郎は、派手に金をばらまいた。懐から紙花の束を取り出すと辺りにばらまく。そんな艶二郎の背中を浮名はおだやかなまなざしで見つめていた。
○豪華キャストによる劇中劇に注目
このシーンは、豪華キャストによる劇中劇に視聴者の関心が集まったと考えられる。
蔦重が闇落ちした誰袖のために作った『江戸生艶気樺焼』だが、今回はそのストーリーが豪華な劇中劇に仕立てられた。大金持ちのバカ息子が浮名を立てようと奇行を繰り返す様子はバカバカしくも笑える内容で、堅物のてい(橋本愛)が芸者・おえんを演じたり、鶴屋喜右衛門が読売役で登場したりと見どころも満載だった。SNSでは「蔦重劇団、元のキャラを保ちつつ劇中の登場人物になりきっているのが面白かった!」「最近つらい展開が多かったけど、久しぶりに笑っちゃった」と非常に好評。10分あまりの長尺を割いた甲斐があったのではないだろうか。
また「佐野政言と手ぬぐいの男、本当によく似てる」「仇気屋艶二郎の仇に仇討ちを絡める脚本がすごい」といったコメントも見られ、細部のこだわりも評価されている。ちなみにこのあとの展開だが、艶二郎と浮名は隅田川で泥棒に身ぐるみをはがされてしまう。懲りた艶二郎が実家に帰ると、奪われたはずの着物がなぜか家にあった。泥棒の正体はなんと父親と番頭で、艶二郎を懲らしめるために一芝居うったのだ。艶二郎は反省し真人間となることを誓い浮名と夫婦となると、艶二郎は商売に精を出し、仇気屋は大いに繁盛するというハッピーエンドで物語は終わる。
また、1787(天明7)年には登場人物を再登場させ、吉原を舞台にした洒落本『通言総籬』が出版された。艶二郎がこだわった浮名とは恋愛や色事にまつわる評判・ウワサを意味する言葉で特に男女の情事を指す。当時の社会では、武士や商人といった身分の違いを超えた恋愛や遊女と客との関係が物語の題材としてよく取り上げられ、浮名は粋で艶っぽい生き方の象徴として扱われた。
また、去り際に艶二郎は懐から盛大に紙花をばらまいたが、第2話「吉原細見『御江戸』」でも長谷川平蔵宣似(中村隼人)が同じことをやっていた。これは客が祝儀として遊女や遣手などに与え、後日1枚を1分に換金できた。4分で1両、1両が約10万円なので、1分は約2万5千円になる。
●艶二郎、色男ぶりを妬む男たちに殴られる
3番目に注目されたシーンは20時33分で、注目度72.2％。仇気屋艶二郎がその色男ぶりを妬む男たちに殴られるシーンだ。
世間から色男と見られたい艶二郎は、色男は女絡みでぶたれるものだと思い至り、金でならず者たちを雇って自分を殴らせる芝居を思いついた。しかも、殴られた勢いで乱れた髪を浮名にすいてもらうという細かい演出も盛り込まれている。艶二郎は髪結い(高岡早紀)に髷(まげ)を解けやすく整えてもらうと、通りでならず者たちとわざとらしい立ち回りを始めた。
多くの見物人が見守る中、ならず者たちに散々に殴られたふりをする艶二郎。良い感じに髪も乱れるが、小田新之助(井之脇海)扮する男の拳が誤って艶二郎の顔面に当たってしまい、艶二郎はのびてしまった。この馬鹿らしいてん末に、艶二郎はよっぽどの馬鹿者だという浮名が少しだけ立ったようだ。
○「バカでおめでたいけど憎めない」
ここは、空回りを連発する仇気屋艶二郎に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
浮名をたてようと思いつく限りの行動を取る艶二郎。しかしどれもうまくいかない。我慢して刺青をほる、50両で芸者を雇う、読売を使う、間夫気分を味わうためだけに大金をはたいて揚詰を行うとやりたい放題だ。資金力と実行力は相当なものだろう。そして今度は色男を演出するために妬む男に殴られるシーンを演じた。承認欲求の塊だ。SNSでは「艶二郎、バカでおめでたいけど憎めない」「典型的な大金持ちのバカ息子のイメージって今も昔も同じだな」「一緒にバカをやってくれる友達がいるのはうらやましい」と、どこか憎めない艶二郎が話題となった。
山東京伝こと北尾政演は本名を岩瀬醒(いわせさむる)という。青年時代に北尾重政(橋本淳)に弟子入りして浮世絵を学んだ。北尾政美、窪俊満と並んで重政の弟子の中でも特に有名な1人だったが浮世絵師としての活動期間は比較的短く、やがて戯作者としての名声が高まっていく。自身を作中で登場させる際は京伝鼻が印象的な不細工に描いていたが、本人は整った顔だちをしていたそうだ。
艶二郎が行った揚詰とは女郎を買い切って、連日連夜にわたって客が女郎のもとに通い続けること。通常、女郎は客を日替わりで取ることが多かったのだが、揚詰は特定の女郎を独占する遊び方だった。多額のお金が必要だったため非常に贅沢な遊びとされていた。
鶴屋喜衛門が扮した読売は主に瓦版と呼ばれる印刷物を、売り子が街中で内容を読み聞かせながら販売すること。火事や地震、心中事件や仇討ちなど人々の関心を集める時事性の高いニュースを報じた。売り子が人目を引くように内容に節をつけて面白おかしく読み上げながら売り歩くスタイルだった。
●サイコパス・一橋治済(生田斗真)にも注目
第29話「江戸生蔦屋仇討」では1784(天明4)年から1785(天明5)年の様子が描かれた。
蔦重は誰袖の願いを叶えるために本を作ろうとお抱えを集めた。そうして出来上がった『江戸生艶気樺焼』は見事に誰袖(福原遥)の笑顔を取り戻すことに成功する。一方、幕府では平秩東作が命がけで手に入れた松前藩の裏の勘定帳を証拠に田沼意次が十代将軍・徳川家治(眞島秀和)に上知を願い出た。
注目度トップ3以外の見どころとしては、北尾政演が身を寄せる三味線の女師匠・つや(国分佐智子)の登場シーンが挙げられる。その美貌は宝暦の色男・朋誠堂喜三二(尾美としのり)が一目ぼれするほどだった。つやを演じる国分佐智子はねぎし事務所に所属する東京都出身の48歳。大河ドラマは2009年『天地人』以来2度目の出演。夫の林家三平は第12話「俄(にわか)なる『明月余情』」で豪商役で出演していたので、夫婦共演となる。SNSでは国分の久々のドラマ出演に大いに盛り上がりを見せた。
また、お笑いコンビ・サルゴリラの2人が第8話「逆襲の『金々先生』」以来、2度目の登場となった。前回は去る客(児玉智洋)と懲りない客(赤羽健壱)としての登場だったが、今回は蔦重たちが立ち寄った鰻屋で話している客だった。これまで登場した他のゲストの再登場もあるかもしれない。
そして意次の上知に同意したサイコパス・一橋治済(生田斗真)も注目されている。松前藩主・松前道廣(えなりかずき)と昵懇の仲であり、道廣の願いで意知を亡き者にしたのであろう治済は、意次の進める上知を阻みに現れたかと思いきや、なんと意次を後押しした。SNSでは「一橋治済、あっさり松前家を切り捨てたな」「治済、本当に松前を見捨てたのか分からないな」「一橋治済の動き不穏すぎて先が読めない」と、底の知れない治済に多くのコメントが集まった。果たして治済の真意はどこにあるのだろうか。
さらに今回のMVP・北尾政演の意外な一面も明らかになった。吉原好きでひょうひょうとしていると思われていた政演。しかし恋川春町によって実は作品を作るのに机にかじりつき、苦労して作品を書き上げる努力の人ということをばらされてしまった。学校では勉強をしていないといいつつ、家では猛勉強している中高生のようだ。必死に否定する政演の姿は笑えた。
きょう10日に放送される第30話「人まね歌麿」では、蔦重が狂歌絵本の絵師に喜多川歌麿(染谷将太)を起用する。また、幕府では松平定信(井上祐貴)が田沼一派を追い落とすために反撃を始める。
