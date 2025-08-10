J£²Æ£»Þ¤¬23ºÐ¤Î¥Ú¥ë¡¼¿ÍFW¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ª¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡J£²¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Ï£¸·î10Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼£±Éô¤Î¥·¥¨¥ó¥·¥¢¡¼¥Î¤«¤éFW¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ô¥¨¡¦¥é¡¦¥È¥ì¡¦¥¢¥é¥Ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤Î23ºÐ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊì¹ñ¤ä¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥é¡¦¥È¡¼¥ì¤Ç¤¹¡£Æ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¡Arriba Fujieda!¡ÊÆ£»Þ¤È¤È¤â¤Ë¡ª¡Ë¡×
¡¡¤Ê¤ªÇØÈÖ¹æ¤Ï77¤Ë·èÄê¤·¡¢¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÈDIDI¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
