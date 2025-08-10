元日本代表の乾貴士、日本代表監督になるのは『絶対嫌』な理由を説明「やりたくないですね…」

かつて日本代表として活躍した乾貴士。

2018年ワールドカップのベルギー戦で叩き込んだミドルシュートは、代表史上に残るスーパーゴールだった。

37歳になった乾は、J1の清水エスパルスでプレーを続けている。

そうしたなか、乾は元プロ野球選手の鳥谷敬氏との対談を行い、その模様が清水と乾のYouTubeチャンネルで公開された。

現在、44歳の鳥谷氏は、かつて阪神タイガースと千葉ロッテでプレーしたレジェンド。

滋賀出身の乾は、祖父の代から大の阪神ファンだそう。

引退後について語るなかで、サッカー界と野球界の指導者ライセンスについてこんな話をしていた。

乾「（指導者として）子供たちを見たい気持ちもすごいあるんですけど、プロの指導者になりたい気持ちもあるんですけど、ライセンスをとりにいかないとダメなので、それがすごい面倒くさくて…」

鳥谷「（大久保）嘉人と同じこと言ってる（笑）」

乾「あのライセンスがなければ…。野球ってないじゃないですが、うらやましいなぁって思うんですよね」

鳥谷「（サッカー界で最上位のライセンス取得まで）4〜5年かかるんですよね」

乾「そうです、最短で4〜5年…。B級くらいまで現役中にとれるんじゃないかなって感じです。代表に入っている、入ってないで期間がちょっと変わるみたいなんですけど、最短でBまでとっておけば、2年とかでいけたりするみたいです」

鳥谷「それでも2年かかるんだ。じゃあ、代表の監督をやりたいってなったら、だいぶ時間をかけて…」

乾「でも、代表の監督は絶対嫌やなぁ（笑）俺は嫌ですね、やりたくないですね」

鳥谷「嫌なんだ（笑）そこはなんで…そこは違うんですか、全然？」

乾「なんか、あんなしんどい仕事、ちょっと無理じゃないですか？侍ジャパンの監督、やりたいですか？」

鳥谷「そもそも、普通の監督もやりたくない（笑）（侍ジャパンなら）もっとやりたくない、責任とりたくない」

乾「あぁ、そうなんだ。阪神の監督になるんかなと思ってましたよ」

日本代表は森保一監督が2018年から率いているが、乾は相当な重責と感じているようだ。

鳥谷氏も「（阪神の監督は）なれたとしても難しい仕事なのよ…」と語っていた。