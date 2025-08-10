2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんさんは8月8日、自身のInstagramを更新。母親との関係性が分かる、くすっと笑える動画を公開しました。（サムネイル画像出典：じんじんさん公式Instagramより）

【動画】母親との“生々しすぎる話”とは？

「似てる親子って」

じんじんさんは「じんじんママと"生々しすぎる話"」とつづり、1本の動画を投稿。母が東京に来たようで、最初に感謝を述べています。次に「東京来て何してた？」とじんじんさんが聞くと「バイト」「掃除おばさん」と即答。それに対しても感謝しつつ「ちゃんと報酬は振込いたしましたので」と伝えると、母はうれしそうな表情を見せました。仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。

コメントでは、「この親子やっぱり最高やわwww」「可愛い」「似てる親子って」「ママ息子のために頑張ってえらい」「くつろぐマジリン最高笑笑」「マジリン可愛すぎるやろ！！！」「くつろぎ方がじんじんと一緒でウケる‪w‪w‪w‪w‪w‪」「マジリン美脚で草」との声が寄せられました。

面白いリール動画を多数投稿

自身のInstagramで、面白いリール動画を多数公開しているじんじんさん。7月24日には「Chat GPTが生成した新生"パパラピーズ"wwwおわりすぎ」とつづり、「じんじんがタナカガ以外の人とコンビを組むならどんな人？をChat GPTに聞いてみたww」というテーマで撮影した動画を投稿していました。生成された画像で、笑いが止まらなくなっています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)