人気YouTuber、母親との“生々しすぎる話”に反響「この親子やっぱり最高やわｗ」「マジリン美脚で草」
2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんさんは8月8日、自身のInstagramを更新。母親との面白い動画を公開しました。
【動画】母親との“生々しすぎる話”とは？
コメントでは、「この親子やっぱり最高やわwww」「可愛い」「似てる親子って」「ママ息子のために頑張ってえらい」「くつろぐマジリン最高笑笑」「マジリン可愛すぎるやろ！！！」「くつろぎ方がじんじんと一緒でウケるwwwww」「マジリン美脚で草」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「似てる親子って」じんじんさんは「じんじんママと"生々しすぎる話"」とつづり、1本の動画を投稿。母が東京に来たようで、最初に感謝を述べています。次に「東京来て何してた？」とじんじんさんが聞くと「バイト」「掃除おばさん」と即答。それに対しても感謝しつつ「ちゃんと報酬は振込いたしましたので」と伝えると、母はうれしそうな表情を見せました。仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
面白いリール動画を多数投稿自身のInstagramで、面白いリール動画を多数公開しているじんじんさん。7月24日には「Chat GPTが生成した新生"パパラピーズ"wwwおわりすぎ」とつづり、「じんじんがタナカガ以外の人とコンビを組むならどんな人？をChat GPTに聞いてみたww」というテーマで撮影した動画を投稿していました。生成された画像で、笑いが止まらなくなっています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
