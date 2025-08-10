NGT48À¶»ÊÎïºÚ¡¢SASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ£²Ç¯Ï¢Â³Ä©Àï¡¡Á°²ó£³°Ì¡Öº£Ç¯¤Ï£±°Ì¤·¤«¡×
NGT48¤ÎÀ¶»ÊÎïºÚ¡Ê24¡Ë¤¬TBS·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¡Ê13Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO BAY¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë12¿Í¤¬ËÜÁª¡ÊÇ¯ËöÊüÁ÷Í½Äê¡Ë½Ð¾ìÏÈ¡Ö1¡×¤òÁè¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£ºòÇ¯¤Ï3°Ì¤È¡¢¤¢¤È1Êâ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡Ö1°Ì¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£À¶»Ê¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Í½Áª»²²Ã¤Î12¿Í¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¢SKE48¤Î°ËÆ£¼Â´õ¡Ê22¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤«ÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÏÁí¹ç3°Ì¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢SASUKE¤ÈÆ±¤¸¾ã³²¤ò¿ô¥«½ê¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡ÖSASUKE¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¤òÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë1¤Ä¤Ï¥È¥Ã¥×¡£Á´¼ïÌÜ¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤ÈÈ¿Å¾¹¶Àª¤Î¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¯¡£
Í½Áª¼ïÌÜ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢¥Ð¡¼¥Ô¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò3¥»¥Ã¥È¤¬¥Î¥ë¥Þ¡£NGT48·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¼«¼ç¥È¥ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤¿È¿¼Í¿À·Ð¤È½ÓÉÒÀ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬²ÝÂê¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡«Ìµ¡«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£Îý½¬¤Ç400¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ò¹Ô¤¦»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤¿¡£ÇØÃæ¸þ¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¥í¡¼¥×¤ò°ú¤¹ç¤¦¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ï¶ñ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¾³ãçýè½Æà¡Ê29¡Ë¡¢°ëÉôÎÜ¹È¡Ê18¡Ë¡¢ÌÚËÜÍ¥ºÚ¡Ê22¡Ë¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ÇÎý½¬Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖSASUKE¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¡£ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤òÏ¿²è¤·¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·¸«¤¿¡£º£Ç¯¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î»×¤¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÜÁª¤Ë½Ð¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¡£ËÜµ¤¤ÇÄºÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¡ÚºØÆ£¿µ°ìÏº¡Û
¢¡À¶»ÊÎïºÚ¡Ê¤»¤¤¤¸¡¦¤ì¤¤¤Ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£15Ç¯1´üÀ¸¤È¤·¤ÆNGT48¤Ë²ÃÆþ¡£18Ç¯4·î¤Ë¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡£23Ç¯¤Î¡ÖÂè5²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo¡¦1·èÄêÀï¡×¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£24Ç¯¤Ï¸Ä¿Í¤Ç5°Ì¡£Á´¹ñ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É»ÜÀßÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥±¥Ü¡¼¡¢¶Ú¥È¥ì¡£·ì±Õ·¿O¡£
¡û¡Ä±þ±ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¾³ã¤¬ÂÓÆ±¤¹¤ë¡£À¶»Ê¤È¤Ï¥Ð¥¤¥ÈAKB»þÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï2¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1´üÀ¸¡£¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£²¿»ö¤Ë¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤¬Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë¤Ï¤ª¤É¤í¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡SASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ2025¡¡¼ïÌÜ¤Ï4¤Ä¡£¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¡×¡¢400¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é3¿Í¤º¤Ä¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·¤Æ½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¡¢1ÂÐ1¤ÇÇØÃæ¤ò¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÁõÃå¤·¤¿¥í¡¼¥×¤ò°ú¤¹ç¤¦¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¡¢SASUKEËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¾ã³²¤ò5¥«½ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡ÖSASUKE¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡×¡£»²²Ã12¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Á´¼ïÌÜ¤ÎÁí¹ç1°Ì¤¬ËÜÁª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£