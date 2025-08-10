『／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でサノスとアイアンマンはまさに死闘を繰り広げた。インフィニティ・ストーンをめぐる最終決戦では、両者ともに命を落とす結果に。「私は絶対なのだ」「それなら私はアイアンマンだ」の攻防は、（MCU）屈指の名場面となっている。

そんな激戦を繰り広げたサノス役のジョシュ・ブローリンとアイアンマン役のトニー・スタークは、今もプライベートで交流を続けているようだ。「ダウニーとはたぶん年に4~6回くらい話してるかな」とブローリンは米番組でコメント。少なくともワンシーズンに1度くらいのペースで連絡を取り合っているようだ。ともにハリウッドの最前線での活躍を続けている同士、『アベンジャーズ』での共演を通じて分かり合えたものがあるのだろう。

さらに、『アベンジャーズ』シリーズ監督のルッソ監督とはもっとコンタクトを取っている様子。「ルッソとは多分週に4～6回くらい話しています。ジョーとは本当によく話す。一緒にやってる仕事があるから。でも、みんな大好き。全員好きですよ」と話した。

ジョーとアンソニーの兄弟は『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で監督に復帰し、ロバート・ダウニー・Jr.も再登板する。今後、もしサノスを再演する機会があったらどうかと尋ねられたブローリンは「もちろん。あの人たちはいつかすごく面白いことを思いつくはず」と前向き。自身が演じたサノス役は「10年かけて築き上げたようなものだし、終わりもあった」としつつ、「彼らが何をやるかはわかりませんが、きっと面白いものになりそうですね」と歓迎しているようだ。

ちなみにブローリンは人情深い性格で知られる。『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』でロキを殺してしまうシーンの撮影前には、相手役のトム・ヒドルストンをがっしり抱きしめて「すまんな……」とという。

Source: