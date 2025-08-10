【水族館のいきもの】かわいいだけじゃない、癒しとボリューム満点のぬいぐるみ！
カプセルトイ「かわいい かわいい ぬいぐるみ 水族館のいきもの3」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年8月23日（土）から順次発売される。かわいいはもちろん、癒しとボリューム満点のぬいぐるみを紹介。
＞＞＞「かわいい かわいい ぬいぐるみ 水族館のいきもの3」を全種チェック！（写真7点）
大好評、キタンクラブの「かわいい かわいい ぬいぐるみ」シリーズより、水族館のいきものたちの第3弾が登場。
今回も、カプセルサイズの限界を超えた、約80〜140ミリの驚きの大ボリュームでお届け。思わずぎゅっと包みたくなるふわふわの手触りは、一度触れたらやみつきに。
ラインナップは、貝を持つ姿が愛らしい「ラッコ」、ゆったりと泳ぐ優雅な「マンタ」に迫力満点な「サメ」、ころんと丸い体がかわいい「子ペンギン」、おっとり癒し系の「ウミガメ」の水族館でも人気の個性豊かな全5種。
それぞれにカラーボールチェーン付きで、カバンやポーチに付ければいつでもいっしょ。全種集めて飾れば、そこにはミニ水族館が！ シリーズ通して、水族館気分を楽しもう♪
（C）KITAN CLUB
