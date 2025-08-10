気象庁は10日午後、福岡県の福岡地方と北九州地方で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を出した。同県では9日深夜から10日未明にかけても発生。今後は熊本、大分、佐賀県など九州北部で11日朝にかけて発生する恐れがあるとしている。前線の影響で大気の状態が不安定になっており、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒を呼びかけている。

▶線状降水帯と半日前予測

福岡管区気象台によると、10日は福岡市や北九州市などで土砂災害警戒情報、宗像市では記録的短時間大雨情報が出た。福岡市西区の小呂島の24時間雨量は301・5ミリ、宗像市は251・5ミリでそれぞれ8月の観測史上最大を更新。福岡県内全域の11日午前6時までの24時間予想降水量は多い所で300ミリ。

福岡県は10日、災害対策本部を設置。県によると、県内ではけが人など人的被害は確認されていない。JR日田彦山線で同日午前に一時運行を見合わせたが、すでに再開している。

同気象台によると、黄海から日本の東へ延びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になっている。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要。西日本では、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の恐れがある。