

白河小峰城（写真：KENGO / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第32回は、田沼意次を刺殺しようとまで考えたという老中の松平定信について解説する。

松平定信「二度も田沼を刺し殺そうとした」

恐ろしくカタブツで独善的な男が老中になったものだ……江戸のクリエイターたちは、そうため息ついたことだろう。

天明7（1787）年6月、松平定信は30歳で老中に抜擢されると、すぐに老中のトップである老中首座に就任。天明8（1788）年3月には、将軍補佐にまで任命されている。時の将軍は第11代将軍・徳川家斉だ。「定信に全部任せてしまおう」という意向がありありと伝わってくる。

全権を掌握した定信が断行したのが、「寛政の改革」である。ぜいたく品を禁止して倹約を推奨。緊縮政策をとって財政再建を目指しながら、コメを備蓄する「囲米」制度を実施し、飢餓にも備えた。

その一方で、定信は思想統制や言論弾圧にも乗り出している。上下関係や身分の秩序を重んじる「朱子学」以外を禁じたばかりか、風俗を乱したり、政治批判を行ったりする出版物を禁じる「出版統制令」まで発布した。

庶民は、田沼時代の自由で開放的な文化を懐かしんだようだ。「白河の 清きに魚も 住みかねてもとの濁りの 田沼恋しき」という狂歌が詠まれたことはよく知られている。

だが、定信からすれば、そんな反発ごときで立ち止まる気はなかったことだろう。田沼時代の悪習を一掃することに、並々ならぬ意欲を燃やしていた。

なにしろ、定信は将軍に差し出した意見書で田沼意次のことを「盗賊同然」とまで舌鋒するどく批判し、こんな物騒なことまで言っている。

「二度も田沼を刺し殺そうとした」

意見書では「刺し殺し申すべくと存じ、懐剣までこしらへ申候し」とも書いており、懐に剣をしのばせて狙っていたが、つけ入る隙がなくて断念した……と殺害計画まで明かしている。

殺害を諦めて媚びを売ることにした定信

実際には、意次の殺害は踏みとどまった定信だったが、それ以後の動きもなかなかすごい。意見書には次のようにある。

「誠に敵とも何とも存じ候盗賊同様の主殿頭へも、日々のように見舞い、かねて不如意の中より金銀を運び」

暗殺するのを諦めた定信は方針をがらりと変えて、盗賊と同様である意次のところに足しげく通って、田沼邸へとせっせと金銀を運んだというのだ。

そうして表向きはこびへつらうことで「溜間詰」になったと、得意げに語っている。溜間詰は、老中と同席して政務に携わる職務のことである。

そのうえ「外よりながめ候ては気に入り候老中は一人もこれなく候」、つまり、外から見ている限りでは、自分が気に入るような老中は誰もいない……と毒づいた定信。「心を捨て欲を捨てる賢良の人を用い成さるべく候」として、私心も欲もない賢人である自分を重用すべし、と将軍にアピールしている。

この意見書はいつ出されたのか。定信は天明5（1785）年に溜間詰になり、翌年の天明6（1786）年8月25日に10代将軍の家治が死去したのち、前述したように、天明7（1787）年6月に老中となる。

溜間詰になってから老中になるまでの間に、定信はこの意見書を11代将軍の家斉に提出したことになる。つまり、定信が意次を「刺そう」と考えたのは、溜間詰になる天明5（1785）年より前ということになる。

田沼意次の息子である田沼意知が、佐野政言に斬られて、その傷が原因で亡くなったのは、天明4（1784）年4月2日のこと。ちょうどそのあたりの時期に、定信は意次を亡き者にしようとたくらんでいたのだ。

大河ドラマ「べらぼう」では、息子の意知が人生を閉じようとしているときに、意次が「なぜ俺じゃないんだ！」と慟哭するシーンがあった。実際のところ、状況的には下手をすると、意次が定信に刺殺されていてもおかしくはなかった。

定信が意次を殺したいほど憎んだワケ

定信が意次をそこまで憎んだのは、単に政策に対する考え方が違うということではないだろう。

定信は宝暦8年12月27日（1759年1月25日）、御三卿の田安徳川家の初代当主・徳川宗武の七男として生まれた。8代将軍・徳川吉宗の孫にあたり、その聡明さから将来が期待されていた。

ところが、10代将軍の徳川家治の命によって、白河藩主・松平定邦の養子となることになった。その理由については、養母だった宝蓮院から、次のように言われたと、定信は自伝『宇下人言』で明かしている。

「もと心に応ぜざる事なれども、執政邪路の計らいより、せんかたなくかくなりし」（もともと養子話に応じることは本意ではなかったが、老中たちの謀により、やむなく養子に出すことになったのだ）

さらに定信は「執権より台命のやうにあざむきていひければ、其上はせんかたなく許し給ふ」と、意次が将軍の命のように欺いた、とまで書いている。

御三卿のひとつである田安家は、将軍に後継ぎがいなければ、将軍候補を出す可能性がある。定信の才能を恐れた田沼が、田安家から定信を切り離すために、養子縁組を仕組んだのではないか。事実はともかく、少なくとも定信やその周辺は、そう理解していたようだ。

定信としては「其頃治察卿にも未だ世子も持ち給はず侍れば」とあるように、跡継ぎの徳川治察に子が生まれていないため、田安家の跡継ぎがいなくなることを心配していたようだ。

そして、その予感は的中する。治察が若くして命を落とし、田安家を相続するものがいなくなって絶家の危機を迎えた。定信の田安家復帰がはかられたが、またも田沼意次の策略で実現しなかったという。

田安家の行く末を憂う定信を、ことごとく邪魔する意次。田安家と同じく御三卿の一つである一橋家の当主・一橋治済が、田沼意次の協力を得て、定信を白河藩へ養子に出さざるをえないように仕向けたともいわれている。真相はわからないが、状況的には、定信が意次を深く恨んだのも無理はないだろう。

白河藩で辣腕を振るい老中へ

殺してやりたいと思うくらい意次への恨みを募らせた定信だったが、養子先の白河藩では、藩主として辣腕を振るう。

飢饉対策として、凶作を免れた越後にある白河藩の飛び地から1万俵のコメを送らせて、江戸では食料品や日用品を買い集めて、白河に送っている。また、公共事業や藩の特産品を生み出すことで、雇用の創出にも取り組んだ。

そうした対策を着実に行うことで、未曽有の大飢饉にもかかわらず、白河藩ではひとりの餓死者も出さなかったというから、「名君」といってよいだろう。

将軍への意見書では、やや暴走してしまった定信だが、それまでの経緯を踏まえれば、ようやく自分の時代が来たと、思わず前のめりになってしまったのも無理はない。

10代将軍の家治が死去して2日後、天明6（1786）年8月27日に意次は老中を辞任。しかし、それ以後も田沼勢の影響力は大きく、定信が老中になるまでに9カ月を要した。

「寛政の改革」は、そんな定信がまさに満を持して断行した一大改革だった。



南湖神社松平定信像（yamasan / PIXTA）

（真山 知幸 ： 著述家）