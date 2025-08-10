タレントの北斗晶が9日、自身のアメブロを更新。初孫・寿々ちゃんの2歳の誕生日を家族で祝った様子を、複数枚の写真とともに報告した。

【映像】顔出しした北斗晶の初孫・寿々ちゃん

北斗は「8月9日は…孫の寿々の2歳のお誕生日です」と書き出し、夫・佐々木健介と義娘で女子プロレスラー・凛とともに、家の飾り付けや誕生日ご飯作りをするなど、家族総出で準備したことを報告。寿々ちゃんが好きなものばかりで作ったという“すーちゃんスペシャル”や赤飯などの写真を披露した。

また、カナダで初めての子育てを2年間頑張ったという凛と長男・佐々木健之介さん夫婦には「パパとママになって2年。おめでとう〜」「本当に良く頑張ったね〜」とねぎらいの言葉をつづり、長男家族の3ショットを複数枚公開した。

凛・佐々木健之介さん・寿々ちゃんの家族3ショット

最後に「お陰様で、孫のすーちゃんは元気に大きく育っております。お陰様で2歳になりました。ありがとうございました」と感謝の意を述べ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは、「北斗さん手作りごはんすんごい！」「すーちゃん、すきなものに囲まれて幸せですね」「月日が経つのは早いですねー」など、祝福コメントが多数寄せられた。