次期朝ドラ『ばけばけ』相関図を公開 吉沢亮、北川景子ら…豪華キャスト14人ズラリ
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）の公式SNSが更新され、キャスト相関図が公開された。
【写真あり】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
公式SNSは「『ばけばけ』人物紹介図を公開！ドラマの舞台は、明治時代の松江。目まぐるしく変わる常識や価値観の中で、翻弄されながらも懸命に生きる人たちの物語です。登場人物たちの、少しヘンテコな、何気ない日常を見守ってください。放送は 9月29日スタート です。どうぞ楽しみにお待ちください！」と投稿。
主演の高石あかりをはじめ、トミーバストウ、板垣李光人、寛一郎、さとうほなみ、円井わん、福地美晴、吉沢亮、北川景子、岡部たかし、池脇千鶴、佐野史郎、小日向文世、堤真一ら豪華キャストが顔をそろえた相関図を公開した。
