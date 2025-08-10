塩もみきゅうりを混ぜて、シャキシャキあっさり！ いくらでも食べられる「とりときゅうりの水餃子」
とりときゅうりの水餃子
酷暑が続いて食欲がイマイチ…。
そんな日は、つるんとあっさり味わえる「とりときゅうりの水餃子」はいかが？
とりひき肉に軽く塩もみしたきゅうりを混ぜ込むから、みずみずしくて食感も◎。皮をペタンと折るだけなので、包むのも簡単です！
▶教えてくれたのは…
ツレヅレハナコ さん
食と酒と旅を愛する文筆家＆料理研究家。著書に『まいにち酒ごはん日記』（幻冬舎）、『ツレヅレハナコのじぶん弁当』（小学館）、『ツレヅレハナコの薬味づくしおつまみ帖』（PHP）『女ひとり、家を建てる』（河出書房）『ツレヅレハナコのからだ整えカレー』など。
■「とりときゅうりの水餃子」
レシピのポイント
・脂肪分の少ないとりひき肉を使ったあっさり餃子
・きゅうりは塩もみして加えると、食感がよくなる！
・ひだをつけなければ、包む作業も簡単
【材料・2人分】
とりひき肉…200g
きゅうりの半月切り(塩もみして絞る) …1本分
長ねぎのみじん切り…10cm分
餃子の皮…20枚
片栗粉…小さじ1
酢、ラー油…各適量
しょうゆ
【作り方】
1. とりひき肉にしょうゆ大さじ1、片栗粉小さじ1、きゅうりの半月切り、長ねぎのみじん切りを加えて練り、餃子の皮で包む。熱湯で約3分ゆで、酢、しょうゆ、ラー油各適量を混ぜて添える。
（1人分314kcal、塩分2.1g）
文＝斉藤久美子