元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

妹が誕生したことについて、その喜びを綴っています。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「私にとっては初めての妹です」 妹の誕生に喜び 「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！！！」



希空さんは「7人家族になりました♥ 私にとっては初めての妹です」と、小さな赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。

続けて「4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです！！！」と、綴りました。

そして「ままありがとう。そして本当にお疲れ様！！！」と、母・辻希美さんに感謝の想いを伝えています。







２０２５年３月、希空さんは、母・辻󠄀希美さんが第5子を妊娠したことについて、インスタグラムのストーリー機能に、「18歳差のきょうだいになりますが長女として、母のことを沢山支えていきたいと思っています。」と、その思いを綴っていました。





辻󠄀希美さんは、俳優・杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。

同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんを出産をしています。









【担当：芸能情報ステーション】