サラダ感覚で食べられておなかも大満足♪「野菜たっぷり豚しゃぶ丼」


遅く帰った日は、夕飯のためにたくさんの材料を切ったり、煮たり、焼いたりする時間がとれないものです。そんなとき、ひとつの皿にご飯とおかずを盛りつけた「ひと皿ごはん」はいかがでしょう。今回ご紹介するレシピは、野菜を切って豚肉をゆでるだけで完成。ひと皿といっても栄養バランスがいいし、サラダ感覚で食べられるから、食欲のない日でもぺろっといけますよ！

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

上島亜紀さん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■野菜たっぷり豚しゃぶ丼

肉のたれが野菜にもからんでウマ！

野菜たっぷり豚しゃぶ丼


【材料・2人分】＊1人分514kcal／塩分1.6g

・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 180g

・水菜・・・ 1/3わ（約70g）

・ピーマン・・・ 1個

・温かいご飯 ・・・300g

■A＜混ぜる＞

　└おろしにんにく、おろししょうが・・・ 各小さじ1/2

　└ごま油・・・ 大さじ1

　└とりガラスープの素 ・・・小さじ2

　└粗びき黒こしょう・・・ 少々

【作り方】

1．水菜は4cm長さに切り、ピーマンは縦半分に切って縦せん切りにする。水に約10分さらして水けをきり、冷蔵室で冷やす。

2．鍋に湯を沸かして弱火にし、豚肉を1〜2枚ずつ入れる。肉の色が変わるまでゆでて湯をきる。粗熱がとれたらAをからめ、1とざっくりあえる。

3．器にご飯を盛り、 2をのせる。

【手間なしポイント】

ゆでた豚肉とシャキシャキ野菜をあえるだけで、即完成！


＊　＊　＊

香味野菜を使ったタレをからめているので、豚肉は臭みもなく、すっきりした味わいに仕上がります。ぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／上島亜紀　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々