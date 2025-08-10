サラダ感覚で食べられておなかも大満足♪「野菜たっぷり豚しゃぶ丼」
【画像で見る】手間なしなのに本格派の味わい「夏のひと皿ごはん」バリエ15品
遅く帰った日は、夕飯のためにたくさんの材料を切ったり、煮たり、焼いたりする時間がとれないものです。そんなとき、ひとつの皿にご飯とおかずを盛りつけた「ひと皿ごはん」はいかがでしょう。今回ご紹介するレシピは、野菜を切って豚肉をゆでるだけで完成。ひと皿といっても栄養バランスがいいし、サラダ感覚で食べられるから、食欲のない日でもぺろっといけますよ！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■野菜たっぷり豚しゃぶ丼
肉のたれが野菜にもからんでウマ！
【材料・2人分】＊1人分514kcal／塩分1.6g
・豚ロースしゃぶしゃぶ用肉・・・ 180g
・水菜・・・ 1/3わ（約70g）
・ピーマン・・・ 1個
・温かいご飯 ・・・300g
■A＜混ぜる＞
└おろしにんにく、おろししょうが・・・ 各小さじ1/2
└ごま油・・・ 大さじ1
└とりガラスープの素 ・・・小さじ2
└粗びき黒こしょう・・・ 少々
【作り方】
1．水菜は4cm長さに切り、ピーマンは縦半分に切って縦せん切りにする。水に約10分さらして水けをきり、冷蔵室で冷やす。
2．鍋に湯を沸かして弱火にし、豚肉を1〜2枚ずつ入れる。肉の色が変わるまでゆでて湯をきる。粗熱がとれたらAをからめ、1とざっくりあえる。
3．器にご飯を盛り、 2をのせる。
【手間なしポイント】
ゆでた豚肉とシャキシャキ野菜をあえるだけで、即完成！
＊ ＊ ＊
香味野菜を使ったタレをからめているので、豚肉は臭みもなく、すっきりした味わいに仕上がります。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々