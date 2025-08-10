シンガー・ソングライターの優里（３１）が妹の姿を公開した。

１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、「妹、顔出し解禁します」と題した動画をアップ。「僕の妹が７月３日が誕生日ということで」と話し始め、誕生日プレゼントとして「目が悪いから、視力でもあげようかなと思って」。自身も行った視力回復手術（ＩＣＬ）を妹に受けさせたいという。もちろん本人の意思を確認済みだ。

「どうぞ」と言うと、妹・しおりさんが顔出しで登場した。優里が「何歳になるの？」とたずねると「２９になりますね」と答えた。この日は事前検査を受けるそうで、優里は「お誕生日おめでとうの気持ちを込めて」と言って、２人でクリニックへ入っていった。

コメント欄には「しおりさん目元がそっくりで綺麗な方」「綺麗な瞳がそっくり」「目と耳がめっちゃそっくりで可愛い！！優里さんいいお兄ちゃんすぎる」「何コレ超超貴重な動画」「しおりちゃんもお兄ちゃんに負けないくらい目力！！美人さんー！！」「まじ目そっくりですね！！」「目元とか笑い方も似てる」などの声が寄せられた。