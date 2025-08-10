黒柳徹子、92歳の誕生日を報告「これからも、みんなと一緒に前へ進みます！」 バースデーケーキやプレゼントの数々を披露
俳優でタレントの黒柳徹子が9日、自身のインスタグラムを更新。「今日は、私のお誕生日」と92歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【動画】92歳の誕生日を報告し、バースデーケーキやプレゼントの数々を披露した黒柳徹子
投稿では、“大のパンダ好き”として知られる黒柳のお祝いらしく、パンダがデザインされた豪華な誕生日ケーキなどの写真をスライド動画で公開。プレゼントを手にうれしそうな表情を浮かべる黒柳の姿も収められている。
黒柳は「たくさんの方に、お祝いをして頂きました ありがとうございます」と感謝をつづり、「これからも、みんなと一緒に前へ進みます！よろしく」と力強くつづった。
この投稿には多くの祝福コメントのほか、「いつもパワーをありがとうございます」「徹子さんを見ていると、元気が出ます！」「徹子さんはいつまでも日本国民のトットちゃんです」「いつまでも素敵な徹子さんでいらしてくださいませ!!」などの声が寄せられている。
