Àî±ÛÃ£Ìé¥·¥§¥Õ52ºÐ¤Îº£¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡¡Í¥Àè½ç°Ì¤Ï²ÈÂ²¡¢YouTube¡¢¥³¥ó¥µ¥ë...ÅÏÉô·ú¤ËÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÅÏÉô¤Î¥µ¥·°û¤ß¡×¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Àî±ÛÃ£Ìé¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Àî±Û¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î»Å»ö¤ä¡¢YouTube³«Àß¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Àî±Û¥·¥§¥Õ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¸½ºß¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
2010Ç¯º¢¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿Àî±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢°ìÅÙ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀî±Û¥·¥§¥Õ¤À¤è¡£¡×¤ò³«Àß¡£¤½¤·¤Æ¡¢52ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï9ºÐ¡¢6ºÐ¡¢2ºÐ¤Î¡Ö3»ÐËå¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹Àî±Û¤µ¤ó¡£2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢²ÈÂ²¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àî±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¡¢½µËö¤ËÄ¹Ìî¤Ë¹Ô¤¯À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
Âå´±»³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖTATSUYA KAWAGOE¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Àî±Û¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¡ÖYouTube¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
YouTube¤ò³«Àß¤·¤¿ÍýÍ³¤â¹ðÇò
ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï¡¢Àî±Û¤µ¤ó¤ËYouTube¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤â¼ÁÌä¡£Àî±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢YouTube¥³¥ó¥µ¥ë¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤âÀî±Û¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ°¸¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÀî±Û¤µ¤ó¤ÎYouTube¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÇ¯Îð¤¬Åö»þ26ºÐ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬µ¯¶È¤·¤¿Ç¯Îð¤È¶á¤¯¡¢½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¡¢Àî±Û¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»ö¶È¤òÀî±Û¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ8»þ´Ö¤â¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤ÇÀî±Û¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö50Âå¤ò¶¤Ë¤Ê¤Ë¤«Æ°¤¯¤¤Ã¤«¤±¡×¤À¤È´¶¤¸¡¢YouTube³«Àß¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀî±Û¥·¥§¥Õ¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÀî±Û¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¤´·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÂÐÃÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£