セビージャの注目株フランス代表DFバデは今夏レヴァークーゼン移籍か 移籍金最大3000万ユーロで合意に至る可能性
セビージャで活躍するフランスの人気株は今夏ステップアップが期待されている。
『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、セビージャに所属する25歳のフランス代表DFロイク・バデにバイヤー・レヴァークーゼン行きの可能性が浮上しているという。
バデはこれまでル・アブールやRCランス、スタッド・レンヌ、ノッティンガム・フォレストを渡り歩くと、2023年1月にレンヌから買い取りオプション付きのレンタル移籍でセビージャに加入。その後の2023年7月にはセビージャへ完全移籍を果たすと、同クラブでは加入後公式戦通算93試合に出場するなど主力として活躍。昨夏開催されたパリ五輪ではフランス代表のオーバーエイジとして5試合に先発出場。昨季もラ・リーガ32試合に出場しており、昨年9月と10月にはUEFAネーションズリーグのフランス代表メンバーに選出されるなど成長著しい選手だ。
フランス代表にも定着しているバデだが果たして今夏ブンデスリーガ行きは実現するのだろうか。
