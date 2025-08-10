セビージャで活躍するフランスの人気株は今夏ステップアップが期待されている。



『SkySport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、セビージャに所属する25歳のフランス代表DFロイク・バデにバイヤー・レヴァークーゼン行きの可能性が浮上しているという。



バデはこれまでル・アブールやRCランス、スタッド・レンヌ、ノッティンガム・フォレストを渡り歩くと、2023年1月にレンヌから買い取りオプション付きのレンタル移籍でセビージャに加入。その後の2023年7月にはセビージャへ完全移籍を果たすと、同クラブでは加入後公式戦通算93試合に出場するなど主力として活躍。昨夏開催されたパリ五輪ではフランス代表のオーバーエイジとして5試合に先発出場。昨季もラ・リーガ32試合に出場しており、昨年9月と10月にはUEFAネーションズリーグのフランス代表メンバーに選出されるなど成長著しい選手だ。





そんなバデだがレヴァークーゼン移籍が近づいている模様。同氏によると、エリック・テン・ハフ監督は3バックの一角としてバデを起用したいと考えており、同選手は現在レヴァークーゼンのトップターゲットとして浮上しているとのこと。レヴァークーゼンはバデと2030年夏までの契約を巡り現在交渉中で、すでにセビージャとのクラブ間交渉も開始した模様。セビージャは売却に移籍金2500万ユーロから3000万ユーロを要求しており、現在合意に向けてレヴァークーゼンは選手とクラブと交渉を続けているという。フランス代表にも定着しているバデだが果たして今夏ブンデスリーガ行きは実現するのだろうか。