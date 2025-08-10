FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏（28）真中まな（26）早瀬ノエル（21）が10日、都内でモバイルバッテリーのシェアサービス「ChargeSPOT」“U22割”キャンペーン発表会に出席した。

デジタル庁の「デジタル認証アプリ」によるデジタル認証を活用し、ChargeSPOTでマイナンバー認証をすると、22歳以下限定でモバイルバッテリーを3時間165円で使用できる。

全国キャンペーンのアンバサダーとなり、真中は「私たち側はU22が少ないですけどね」と笑いつつ、「ChargeSPOTはいつでもどこでもピンチの時に助けてくれるヒーロー。私もよく使っていているのでうれしいです」と喜んだ。

早瀬は「3時間あれば充電できるので、22歳以下代表としてはすごく助かるしありがたいですね」と笑い、仲川も「アンバサダー就任の前からChargeSPOTの魅力は心底わかっている。たくさんの方に使っていただいて、知っていただきたい」とアピールした。

この日はメンバーカラーに彩られたChargeSPOTのスタンドをそれぞれがデコレーション。サインも入り、東京・渋谷周辺に期間限定で設置されるという。真中は「普段から誰かのパワースポットになりたいと思って活動しているので、物理的なパワースポットになれる気がしてうれしい。私たちのこともいつどもどこでも見られるようになるので、心もモバイルもチャージしてください」と呼びかけた。