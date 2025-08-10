31ºÐ½÷ÀÍî¸ì²È¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ý¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦¸Åº£ÄâÍ¤Êå¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥·¥ç¡¼¥È½÷»Ò¡ª¡×31ºÐÍî¸ì²È¤Î¸Åº£ÄâÍ¤Êå
¡¡Åê¹Æ¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¸øÉ½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÈÆþÀÒ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¸æºÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹ÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£¸å¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇ¯Æâ¤Ï¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Ý¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Åº£ÄâÍ¤Êå¤Ï1994Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢2020Ç¯11·î¾åÀÊ¤Ë¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ë¾º¿Ê¡£2022Ç¯2·î¸Åº£Äâ»Ö¤óÊåÌç²¼¤Ë°ÜÀÒ¡¢¸Åº£ÄâÍ¤Êå¤È²þÌ¾¡£ÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤ËÍî¸ì¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È³èÆ°¤¹¤ë¡£
