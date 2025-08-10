◇MLB ドジャース9-1ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手が今季40号を放つなど打線が9得点。ブルージェイズに快勝しました。

序盤はスコアボードにゼロが並びましたが、4回にマックス・マンシー選手の2ランホームランで先制します。

援護を受けたブレーク・スネル投手は、ケガ明け復帰から2戦目の登板。立ち上がりから2つの三振を奪うなど、3つの四球を与えながら5回まで毎回の10奪三振。最速98.4マイル(約158.3キロ)のストレートを軸に力投をみせました。

5回には第2打席で安打を放った大谷選手が、センターバックスクリーンへ確信の一発。3年連続、自身4度目となる40号ソロを放ちます。

6回には、無死満塁の絶好機でダルトン・ラッシング選手の2点タイムリーヒットで追加点。続く大谷選手が申告敬遠で出塁すると、ムーキー・ベッツ選手の2点タイムリーヒットやアンディ・パヘス選手の2点タイムリーツーベースと一挙6得点の猛攻でリードを9点に広げます。

6回以降はリリーフ陣がつなぎ、ア・リーグ東地区首位のブルージェイズに連勝。5回無失点のスネル投手が今季2勝目です。

大谷選手は、4打数2安打1打点1四球(敬遠)の成績。8月は全8試合で安打を放ち、31打数14安打で月間打率.452と絶好調です。