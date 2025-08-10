ケリー・クラークソンの元夫ブランドン・ブラックストックさんが死去した。48歳だった。カントリー歌手リーバ・マッキンタイアの元夫の息子で、ケリーと2013年から2022年まで結婚生活を送り、11歳と9歳になる子供をもうけたタレントマネージャーのブランドンさんが、およそ3年間にわたるがんとの闘病生活の末にこの世を去ったことが遺族によって発表された。遺族はピープル誌への声明の中、ブランドンさんが家族に囲まれ、安らかに息を引き取ったと伝えている。



【写真】在りし日の仲良さげな２ショット

この訃報が伝えられる直前、ケリーは元夫が「病気」であるとして、今月にラスベガスで予定されていた常設公演を延期することを発表していた。



その際、ケリーはSNSに「いつもは私生活を公にしないのですが、ここ1年ほど、私の子供たちの父親が病気を患っていて、今は私があの子たちのそばにずっといる必要があるのです」と明かし、「チケットを購入していただいた皆さんには心からお詫び申し上げると共に、皆さんの思いやりと優しさ、ご理解に心より感謝しています」と綴っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）