「イースタン、西武−ヤクルト」（１０日、カーミニークフィールド）

米大リーグ、フィリーズ傘下のマイナー２Ａレディングから自由契約になりヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が移籍後、初登板初先発。二回０／３で降板した。５４球を投げ最速は１４２キロだった。

初回は先頭・佐藤太に１４０キロを左中間に運ばれ二塁打を浴びるなど１死三塁のピンチを招くと山村に一塁線を破る二塁打を浴びて先制点を献上。ただその後、スイッチが入ったのかセデーニョ、蛭間をいずれも変化球で２者連続空振り三振に仕留めた。この回の最速は１４２キロだった。

二回は走者を出しながらも無失点。三回に先頭・山村、続くセデーニョに連続四球を与えるとベンチから池山２軍監督が出てきて降板を告げられ、ねぎらわれた。三回途中まで投げて３三振を奪う一方、４四球と制球力に課題を残した。

ヤクルトは補強期限ギリギリの７月３１日に青柳の獲得を正式発表。１軍合流後に２軍で調整をしてこの日の登板に臨んだ。サブマリン右腕は「悠長なことは言っていられない。実戦に入りながら状態を上げていければいい」と意気込みを示してきた。

青柳は阪神で通算６１勝の元虎のエース。２１年から２年連続の最多勝と勝率第１位を獲得し、２２年は最優秀防御率を含む３冠に輝いた。