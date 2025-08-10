歌手の和田アキ子（75）が10日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。学歴詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長が、市議会の百条委員会から求められていた大学の卒業証書の提出を再度拒否したことに言及した。

田久保市長は8日、自身の学歴問題に関する市議会の調査特別委員会（百条委員会）から求められていた大学の「卒業証書」とされる書類の提出を再度拒否する回答書を中島弘道議長に提出した。

公選法違反容疑で刑事告発されたことを踏まえ、書類が「違反の成否判定に関わる重要な証拠だ」との理由を示した。

一方で、13日の百条委員会の出席を求められていることに関しては、自身のSNSで「出頭を前提に前向きに検討しております」と表明している。

これについて和田は「もうそろそろねえ。伊東市の人が大変やもんねえ。まだ同じことやってるんですか。中身をお読みください言うて。ちょっと口で言うたらええことやと思うんやけど。何を求めてはるんやろ。見せたら済むことでしょう」とあきれた様子で話した。

「それで最初は辞めるって言いはったんだから」と田久保氏が先月31日の会見で、7月中に辞職するとしていた前言を撤回し「皆様とのお約束、公約を実現することを約束したい」と続投する考えを表明したことについても触れると、「給料が入るからねえ、それで」と納得いかない様子で語った。

「なんなんだろう。何回もやるたびに何を考えてらっしゃるのか」と憤ると、「（静岡県出身の）勝俣（州和）いたらめちゃ怒るよ」とも続けた。

「除籍されたからありえないんだけど、この人の持ってらっしゃる卒業証書が本物やったらみんなで謝らなあかんな」としたものの、お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄は「見せられへんっていうのが何よりっていうことなんですけどね」と続けた。