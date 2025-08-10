お笑いタレント・レイザーラモンＨＧの妻でタレント・実業家の住谷杏奈が１０日までに自身のＳＮＳを更新。結婚記念日を報告した。

インスタグラムで「２０２５年８月８日。結婚して丸１９年が経（た）ちました」と夫婦２ショットとともに伝えた。「そうだね、あれは２００６年だったなぁ。焼肉屋さんで大喧嘩（けんか）して、結婚願望ゼロだったパンちゃんに、『別れるか結婚するか今すぐ決めて！』と西麻布の交差点で叫んだ夜…そのまんま区役所へＧＯ」と結婚のいきさつを明かした。

さらに「私は破天荒で、突拍子もなくて、好き勝手やって、かなり自由にさせてもらっているのに、いつも穏やかで、こんな仏様のようなメンズが、この世に存在するのかと毎日首を傾げながら生活しています。笑」と夫に感謝。そして「２０周年ｙｅａｒが始まりましたが、家族４人健康第一で過ごしていきたいと思っています。わたしゃ雨にも負けず風にも負けず、家族の為に頑張るよー」とイケメン長男、キュートな長女も加わり家族４人が寄り添った写真を添えて誓った。

この投稿には祝福とともに「本当に素敵な家族」「西麻布交差点、、、想像しちゃった！なんてドラマティック」「素敵な旦那さまを見つけた杏奈さんの眼力さすがです」などの声が寄せられた。

住谷はＨＧと２００６年に結婚し、０８年７月に長男、１１年５月に長女を出産した。