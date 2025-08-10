古橋亨梧、レンヌで『しんどかった』ことを告白…監督からの戦術指示に苦闘 「フランスのほうが身体能力も高くて…」

今夏、フランス1部のレンヌから英2部バーミンガムに移籍した古橋亨梧。

スコットランドの強豪セルティックでゴールを量産していた30歳の日本代表FWは、今年1月にフランス行きを決断した。

だが、アビブ・ベイェ監督のもとで出場機会を失い、苦しい状況に置かれると、半年でチームを去ることになった。

その古橋は、毎日放送の『KICK OFF! KANSAI』に出演。2026年W杯まで1年に迫ったことについて聞かれると、こう明かしていた。

「（W杯までの1年では）長いようで、蓋を開けたら短いなと感じるので、すごい大事な1年になると思います。まずは、試合に出られるように頑張らないとなと思っています。

フランスのほうが身体能力も高くて、1vs1なら自分で行けって…自分で仕掛けてなんとかしないといけないって、監督が僕に言ったり（怒ったり？）もするので。

しんどかったけれど、充実した半年だったと思います。

日本は住んでいる国だし、悔しくても、人と話をして、コミュニケーションをとりやすいけれど。海外は今は通訳もつけていないですし、しんどい時に…もちろん、コミュニケーションはとりますけど、日本に比べて、そういうところは苦労していて…。

それは逆に今の自分に必要なところだと思うので、だからこそフランス語も勉強してましたし、全然成長しなかったですけど（笑）」

フィジカルに長けた選手が多いフランスで、個人での打開を求められたようだ。また、通訳がおらず、コミュニケーション面でも苦労していたそう。

日本代表「W杯サプライズ落選」に泣いた悲劇の7人

2022年W杯では落選を味わった古橋。現在も代表での序列は厳しいが、バーミンガムでの活躍に期待したい。