森泉、水着姿公開 娘とプール満喫で「最高の夏休み」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】モデルでタレントの森泉が10日、自身のInstagramを更新。娘と夏休みを満喫する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】森泉、娘との2ショット
「Summer Vacation」とつづり、娘とプールを満喫する様子を公開した森。美しいスタイルを披露した水着姿や、砂浜で遊ぶ娘の様子などを公開している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「最高の夏休みですね」「楽しそう」「素敵」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。
森は、2018年3月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年6月には、第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森泉、娘と夏休み満喫
