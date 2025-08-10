女優・斉藤由貴（58）の長女で女優・歌手の水嶋凜（25）が9日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿での京都旅ショットを披露した。

「京都ー！大好き〜！全ての行動においてご縁があって 全ての時間を有意義に過ごせた 素敵な旅行でした」とつづり、旅行先の京都での街中やお祭りなどでの浴衣姿を投稿した。

「でも夏の京都は（今は何処でもそうですが）分かってはいてもほんとに異常なくらいあっつあつなので、熱中症だけは皆さん本当に気をつけてください」と呼びかけ。「水だけではダメみたいです。塩分を取らないと水分をとっていても逆に熱中症が加速します（教訓） そしてその日熱中症が来なくて『乗り越えたー！』と思っていても、次の日にやつは来ます……とにかくお気をつけください、気をつけながら皆様が各々の夏を楽しめますように」とつづった。

この投稿に、ファンからは「京都が似合う女性」「素晴らしいです」「風流があって素敵ですね」「映画のワンシーンのよう」「美しい」「浴衣姿がとても似合っていますね」「めっちゃ涼しげ」の声といった集まっている。