俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のインスタグラムを更新。

第５子誕生の喜びについて綴りました。



杉浦太陽さんは「ご報告 2025年8月8日 第五子が誕生しました」「母子ともに健康です。」と、報告。

続けて「『本当に幸せな出産だった』 その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした。」と、綴りました。

そして「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。」「その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました。」と、明かしました。





杉浦太陽さんは「のん！ お疲れさま。そして、ありがとう。」と、妻・辻希美さんに感謝。

続けて「これからは7人家族。この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです。」と、その思いを綴っています。







辻希美さんは、俳優・杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんの出産をしています。







【担当：芸能情報ステーション】