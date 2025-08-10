読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。第5話が8月10日に放送予定です。

【写真】蒔田彩珠さんにバースデーサプライズ！顔写真入りケーキをプレゼント



「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める、岩田剛典さん演じる主人公・鳴木金成は、転職したい医師に値段をつけ、病院相手に売りさばく《通称：医師専門転職エージェント》。

そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする蒔田彩珠さん演じる夜長亜季。

2人は、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく――。



本作は、漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』（漫画アクション／双葉社）を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、《痛快×医療サスペンス》ドラマ。

鳴木をライバル視している転職エージェント会社社長・石上道徳役を三浦貴大さん。鳴木を監視する労働基準監督署の職員・北見まもり役を成海璃子さん。鳴木の同期で協力者である依岡健役を北山宏光さん、鳴木のことを気にかける医師・網野景仁役をユースケ・サンタマリアさん、冷徹な病院長・天童真保役を篠原涼子さんが演じています。

脚本は小峯裕之さん・本田隆朗さんが担当。主題歌『フェイクショー』は『幾億光年』が大ヒットし、2024年の「紅白歌合戦」にも初出場した、Omoinotakeさんが手掛けています。



＊以下8月10日放送回のネタバレを含みます。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

鳴木の父・将成と共に、銅坂麻衣の手術に参加していた安藤佳恵（大西礼芳さん）は手術後、看護記録を偽造していた。

そして現在、安藤の息子・蒼は極東大学病院に入院中で、ドナー待ちの状態だった。依岡によると、蒼の心臓移植を倉持（坪倉由幸さん）が担当することが早々に決定しているという。

一方、極東大学病院では、蒼に対し、《スティフト》を用いたカテーテル術を行うことを倉持が提案する。これまで小児への実施例がない中、院長の天童は、網野教授の意見も聞きながらも、ある決定を下す──。

その頃、夜長は、森栄会病院の院長・森家一平（兵頭功海さん）に接触。実は、彼の母で前院長の森家翔子（朝加真由美さん）は、鳴木の医学部時代の恩師だった。

夜長の営業が実を結び、「Dr.コネクション」にやってきた一平だったが、なぜか「メディエイト・マネジメント」社長の石上も共に来訪。そんな一平に対し、鳴木は辛らつな言葉を浴びせる──！

鳴木は、恩師の息子の希望をどう叶えるのか──？

そして、手術メンバーの一人・安藤に迫る鳴木は、ついに、ある真実にたどり着く。

看護師・安藤の証言により、倉持による《スティフト》を用いたトパール術を銅坂麻衣に対して実施していたこと、その施術中に胸腔内出血が起き、将成が開胸での止血を提案するも何かにとりつかれたように倉持は無視を続けていたこと。そして、倉持のミスをカバーするため、将成が止血措置を行っていたことが判明したのだった――。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜第5話あらすじ＞

安藤佳恵の証言により、3年前、極東大学病院で父・将成が起こしたとされていた医療過誤の原因が倉持にあったことを突き止めた鳴木。

しかし倉持を罰するためには、安藤の証言だけでなく、証拠が必要だった。しかし、残された資料には将成が執刀したとあり、あの日に起きた真実の記録はどこにもなく──。

そんなある日、鳴木と夜長のもとに、極東大学病院に勤める総合内科医・巻原（久保田悠来さん）がやってくる。巻原は2年前に極東に転院してきたばかりだが、上司の塚田（水橋研二さん）に嫌われて、雑務を押しつけられるようになったという。

研究環境が整った病院への転職を希望する巻原に、鳴木と夜長は3つの病院を紹介、全ての病院から内定をもらうことができた巻原だったが、「塚田教授が、本心を明かしてくれた」として、転職を辞めると言い出す……！

そんな巻原に鳴木は、塚田の本心を見極めさせるべく《3日間》の時間を与え、後日、夜長とともに巻原の結論を問いただすのだった。

そんな中、鳴木は依岡に倉持を徹底的に探ってほしいと依頼。依岡によると、3年前の医療過誤の後、派閥を嫌う倉持が院長の天童に急接近したという。

その頃、院長選挙を控える天童は倉持・塚田らと会食し、塚田から、若手医師の間で次期院長に網野を推す声があることを耳にする。そして会食の終わり際、天童は倉持に対して、ある依頼をする──。

そして鳴木は、《ある人物》に協力を仰ぎ、父を死に追いやった倉持を裁くため、ある作戦に出る！果たして、その人物とは……？

そして8月7日、鳴木と夜長が働くオフィス「Dr.コネクション」にて、蒔田彩珠さんのバースデーサプライズが敢行！

蒔田さんの顔写真があしらわれたバースデーケーキを、岩田剛典さんが「おめでとう！」の声とともに蒔田の元へと運び込み、スタッフからもプレゼントが贈られたという。

蒔田さんはサプライズに驚きながらも、笑顔で23歳を迎えた心境を述べた。