お笑いタレントのおばたのお兄さんが８日のブログで、まだ十分が収入がない時代、妻のフジテレビ山粼夕貴アナウンサーと餃子デートをしていたことを振り返った。山崎アナはすでに人気番組に出演する売れっ子アナだったが「私餃子大好きだから最高！」と喜んでくれたという。２人は２０１８年に結婚した。

おばたは「今日、恵比寿にて用事を済ませた後に 昼食どうしよかなぁと思っていると渋谷餃子が目の前に！大衆店でリーズナブルでとっても美味しい餃子屋さん。大好きなお店！」と店内に入った。

おばたは続けて、「ダブル餃子定食９００円！ 久々食べたけど、相変わらずとっても美味しかった！！」とし、「実は妻と付き合いたての時期に、このお店には２人でよく来ていた」と明かした。「付き合いたての時期は、僕はテレビに出始めて数ヶ月は経っていたが まだまだお給料はしっかりとは貰えてなくて バイトはしなくて生活できるが、少しの贅沢だって全然できなかった。だから妻との外食デートは、僕の財布でも耐えられる この渋谷餃子のカウンターだった」と思い出が詰まった店だった。

当時の山粼アナについて「当時、めざましテレビとノンストップを掛け持ちするイケイケの華のフジテレビのアナウンサーの妻」と記し、「そんな妻をオシャレで高級なお店に連れて行かなかったけど それでも私餃子大好きだから最高！といつも笑顔でカウンターで餃子ダブル定食をもりもり食べていた」と振り返った。

おばたは「彼女のその笑顔が、当時の僕の『申し訳ないな』という気持ちを包み込んでくれたのだ。、、、餃子だけにね」とギャグをまじえた。「今度は息子を連れて、３人で来ようと思います！最後は、妻と連絡先を交換した日に撮った写真を添えて。それでは、また！」と記した。

コメント欄には「お２人、大好きなご夫婦です」「素敵なご夫婦ですね」「素敵な話しですね 背伸びして、カッコ付けたりせず身の丈に合ったおもてなしが奥様の心を わし摑み、、餃子を食べる度、思い出しますね 奥様も素敵」などと夫妻の人柄に感激したとの声が寄せられた。