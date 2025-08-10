主演・松本潤の日曜劇場『19番目のカルテ』の第4話（8月10日よる9時〜）のあらすじが公開されました。

この記事のすべての写真を見る

『19番目のカルテ』は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。

原作は富士屋カツヒトによる連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）。脚本は『コウノドリ』シリーズの坪田文が手掛ける。

松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

徳重を取り巻くキャストには、整形外科の新米医師・滝野みずきを小芝風花が演じるほか、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役に新田真剣佑。

新米内科医・鹿山慶太役には清水尋也、麻酔科医・大須哲雄役に岡崎体育。そして、心臓血管外科医・茶屋坂心役をファーストサマーウイカが演じる。

さらに、魚虎総合病院に総合診療科を新設した張本人でもある院長・北野栄吉役に生瀬勝久、科長も務めるベテランの小児科医・有松しおり役に木村佳乃、徳重の恩師・赤池登役に田中泯など、個性豊かな面々が集結している。



『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（著：富士屋カツヒト、医療原案：川下剛史／コアミックス）

＊以下8月10日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

健康診断で糖尿病が発覚した安城耕太（浜野謙太）は、妻・早智（倉科カナ）に付き添われて内科に通院中。

食事管理を徹底し、毎回病院にも付き添うなど、夫をサポートしてきた早智だったが、半年が経っても、耕太の検査結果は一向に良くならない。

しかも、当の本人である耕太はどこかひと事のようで、治療に消極的だ。

イライラが募る早智は、ついに「主治医の鹿山（清水尋也）の指導が悪い」と病院にクレームを入れる。

一方、面倒ごとが大嫌いな鹿山は、「こんなことで自分の評価を下げられたらたまらない」と、安城夫婦の診察を総合診療科に丸投げすることに！？

しかし、依頼を受けた徳重（松本潤）は、予想だにしないことを言い出す。それは「夫の耕太を鹿山が診て、妻の早智を滝野（小芝風花）が診る」という提案。

しかし、滝野はどこか総合診療医を見下している鹿山と反りが合わず言い争いに。

一方、安城夫婦の間の溝も深まるばかりで…！？