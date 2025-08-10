プルートの魅力満載♡earth music&ecologyの注目秋アイテム

今年でスクリーンデビュー95周年を迎えるディズニーの人気キャラクター「プルート」。その節目を祝うスペシャルなコレクションが、earth music&ecologyから登場します♡今回のコレクションでは、遊び心あふれるプルートの魅力を詰め込んだ全5型を展開。アパレルから雑貨まで、どれも秋のファッションにぴったりの可愛さと実用性を兼ね備えたラインナップです。発売日を逃さず、ぜひチェックしてみて♪

秋に着たい♡愛されカジュアル服



Pluto/プリントビッグTEE

価格：3,999円(税込)

カラー：Off White/Charcoal Gray

Pluto/レトロアートロンTEE

価格：4,499円(税込)

カラー：Cream/Green

Pluto/シアーニット

価格：4,999円(税込)

今回のコレクションでは、秋口から長く使える3種類のトップスが登場。ビッグシルエットTシャツには星条旗をくわえたプルートが描かれ、古着風のデザインがこなれ感を演出。

ロンTはミッキー&フレンズのアート入りで、どこか懐かしさのある一枚に。透け感が今っぽいシアーニットには、プルートとガールフレンド・フィフィの可愛らしい姿が♡

秋のコーデに遊び心をプラスしてくれるアイテムたちです。

カラー：Off White/Sax

【ツーハッチ新作】自胸でつくる理想の谷間♡マニョリアレース登場

雑貨も見逃せない！大人かわいい小物たち



Pluto/プリントトートバッグ

価格：3,499円(税込)

雑貨は、思わず手に取りたくなるようなキュートなラインナップ。プルートとミッキーの後ろ姿が印象的なトートバッグは、大人のカジュアルコーデにも馴染むアメカジテイスト。

カラー：A/B

Pluto/カラビナ付きチャーム

価格：1,799円(税込)

子どもたちが描かれたもう1種のバッグも、遊び心たっぷり♪さらに、骨やハートの形をしたポーチは、カラビナ付きでバッグチャームにも◎

細部までプルートの世界観が詰まった小物で、日常をもっと楽しく♡

カラー：Off White/Blue/Green

オンラインでも予約・購入OK！



コレクションは全国のearth music&ecology店舗※と自社ECサイト「STRIPE CLUB」などで販売。ECサイトでは発売日同日12時から販売され、事前予約は7月31日（木）からスタートしています。

完売前にぜひチェックして♪

※イクスピアリ店を除く

プルートの魅力で秋をもっと楽しんで♪



earth music&ecologyのディズニーコレクションは、毎回ファンの心を掴むアイテムばかり。

今回の「プルート」コレクションも、プルートらしいユーモアと優しさがギュッと詰まった、見ているだけで心が和むデザインばかりです。普段使いしやすい色使いやサイズ感も魅力。

ぜひ秋のおしゃれに取り入れて、お気に入りの1枚や小物とともに、ほっこり可愛い季節を楽しんでくださいね♡