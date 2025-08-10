夏に行きたい「愛知県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「渥美半島サンセットロード」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「中部地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「愛知県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「キラキラ輝く海を眺めながら、夕日に染まる渥美半島を走る絶景ルート。潮風と夏の空気を感じる心地よさは格別で、ドライブの醍醐味が詰まっています」（30代女性／愛知県）「車をとめて、綺麗なサンセットを見るのがおすすめ」（30代女性／北海道）、「太平洋ロングビーチがとてもキレイにみえます。整備されていて南国感のある雰囲気を味わえたり、海沿いを気持ちよくドライブできそうです」（40代女性／埼玉県）、「海水浴場がドライブの経路に複数あるので色々な海水浴場を周りながらドライブを楽しみたい。しらすやあさりなどの海の幸も魅力的」（10代女性／栃木県）などの声がありました。
回答者からは、「太平洋を一望できる岬のドライブは開放感抜群。夏の爽やかな海風と広大な海の景色でリフレッシュできます」（50代男性／東京都）、「伊勢湾を一望できるダイナミックな海岸線が続き、特に恋路ヶ浜や伊良湖岬灯台からの眺めは絶景だから」（30代女性／北海道）、「渥美半島の先端で太平洋の絶景を満喫出来るから」（50代男性／東京都）、「岬の先端に向かっている不思議な感覚を味わえるから」（30代男性／静岡県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：渥美半島サンセットロード（田原市沿岸）／46票2位は、渥美半島の海岸線沿いを走る「渥美半島サンセットロード」。名称の通り、太平洋に沈む夕日の美しさを堪能できるドライブコースとして知られています。三河湾と太平洋に囲まれた渥美半島は、豊かな自然と1年を通して温暖な気候に恵まれています。全国有数のサーフスポットで知られる「太平洋ロングビーチ」は、道路沿いにヤシの木が立ち並び、リゾート感たっぷり。夕日や星空が美しいデートスポットとしても人気です。
1位：伊良湖岬周遊ルート（渥美半島先端）／55票1位は、渥美半島の先端にある「伊良湖岬」を周遊するルート。数多くの人気観光スポットがある渥美半島の中でも、白い砂浜と夕日のコントラストに波の音がロマンチックな「恋路ヶ浜」や渥美半島のシンボルでもある白亜の灯台「伊良湖岬灯台」、真ん中にぽっかり大きな穴の開いた神秘的な石「日出の石門（ひいのせきもん）」など、絶景スポットが集積しています。伊良湖岬灯台周辺は遊歩道が整備され、夕日を眺めながらの散策もおすすめです。
