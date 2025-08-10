¡ÚÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤Î¥³¥Ä¡Û²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¡ª¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ëÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î½ñ¤Êý
²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢´¶ÁÛÊ¸¤Ï¶ì¼ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡Ö¤É¤¦¼êÅÁ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î¥³¥Ä¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°Õ³°¤Ë¤¹¤é¤¹¤é¤È½ñ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ËÜÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëËÜ¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£ÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎã¡Û
¡¦¾®Àâ¡¦Êª¸ì¡¡¡Ä¡ÄÀÎ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÏÃ¤äºî¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ç½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Ì±ÏÃ¡¢¿äÍý¾®Àâ¡¢SF¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¡£²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¨¤¬¤¤¤¿Êª¸ì¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡Ä¡Ä»ö¼Â¤äºî¼Ô¤Î¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡¦¼«ÅÁ¡¦ÅÁµ¡¡¡Ä¡Ä¼Âºß¤Î¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯Âå½ç¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡¡Ä¡Äºî¼Ô¤¬¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¡£
¢£2.ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Õ¤»¤ó¤òÅ½¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Õ¤»¤ó¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥â¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÎã¡Û
¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢Èá¤·¤¤¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤Ê¤É¡¢¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤³¤í
¡¦½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡¦¼«Ê¬¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
¡¦¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤»¤ê¤Õ¤ä¾ìÌÌ
¢£3.ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ÎºàÎÁ¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ï¼¡¤Î4¤Ä¤ÎºàÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊºàÎÁ1¡Ë¡Á¡ÊºàÎÁ4¡Ë¤ò¥á¥â¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(ºàÎÁ1) ¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±
(ºàÎÁ2) ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤¢¤é¤¹¤¸
(ºàÎÁ3) ¤Õ¤»¤ó¤ò¤Ï¤Ã¤¿ÍýÍ³
(ºàÎÁ4) ËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤ÈÆÉ¤ó¤À¸å¤ÎÊÑ²½
¢£4.¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
ºàÎÁ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¡¦Ãæ¡¦½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤Ï¤¸¤á¡ÛËÜ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡¢ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Î¾Ò²ð¡¡¤Ê¤É
¡ÚÃæ¡Û¤É¤¦¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡¡¤Ê¤É
¡Ú½ª¤ï¤ê¡Û¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤«¡¡¤Ê¤É
·¿¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óOK¡ª
¹½À®¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ½ñ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£5.½ñ¤½Ð¤·¤ò¹©É×¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¶Ë°Õ¤Ï¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Î¹©É×¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÉ¤à¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ëÊ¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦¡Ö¡¡¡×¤ò»È¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤»¤ê¤Õ¤ä²ñÏÃÊ¸¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¢þ¢þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£
¡¦¼ç¿Í¸ø¤Ø¤Î¼ê»æ·Á¼°¤Ç½ñ¤¯¡£
¢£6.Ê¸¾Ï¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÀµ³Î¤Ë
ËÜ¤ÎÃæ¤ÎÊ¸¾Ï¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö°úÍÑ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°úÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ò¾¡¼ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡Ö¡¡¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ½ñ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£7.¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï½ñ¤¾å¤²¤¿Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡ÖÃæ¿È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹Í¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊC¡Ë KGS
Ê¸¡á»³¾åÍ³Íø»Ò