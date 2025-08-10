ファミマ、“マーベルキャラクター”の「ベアブリック」が当たる！ 「Happyくじ」が8．30登場へ
「ファミリーマート」は、8月30日（土）10時00分から、「MARVEL STUDIOS ／ Happyくじ『BE＠RBRICK』」を、一部店舗で発売する。
【写真】迫力満点！ SP賞の「BE＠RBRICK 400％」など景品一覧
■圧巻の46デザイン
今回登場する「MARVEL STUDIOS ／ Happyくじ『BE＠RBRICK』」は、マーベルキャラクターをイメージした「ベアブリック」を展開する全3等級＋L＠ST賞から成るハズレなしのエンタメくじ。
目玉のSP賞には、アイアンマンを表現した全高約28cmの「BE＠RBRICK 400％」が並ぶ。
また、キーホルダーとしても使える全30種の「ベアブリック賞」と「ベアブリック」2体がセットなっている「ペアボックス賞」8種も用意され、圧巻の46デザインが集結。
さらに、最後の1個を引くと手に入る「L＠ST賞」では、スパイダーマンをモチーフにした「BE@RBRICK 400％」を提供。初めて「ベアブリック」化されるマーベルキャラクターも多数登場する、ファン必見の内容となっている。
