2025年の夏休みも真っただ中！ 夏休みといえば旅行！ ということで、関西国際空港を利用するならぜひ訪れてほしい飲食店や、おすすめのお土産をご紹介します。大人気土産”豚まん”のイートイン店や、歴史ある大阪カレーなど、関西の名店をご紹介します。ここでしか買えない限定土産にも注目です。

関西空港で食い倒れ！名物店3選

2021年からエリアを分けて順次リニューアルを進めている関西の空の玄関口、関西国際空港。空港内でのセキュリティチェック前の飲食店のラインナップに関しては、ほぼ完成の域に近づいている。第2ターミナルやフードコートを含め、極力ジャンルがかぶらないようバランスよくレストランを配置しているのが関空グルメの特徴のひとつ。そのなかでも、関西らしさがあり、国内外の利用客から高く評価される飲食店をピックアップした。

『551蓬莱関西空港店』

関西地方にしか店がない『551蓬莱』は、この地方のド定番土産として知られている名店。関西空港店では名物の豚まんのほか、ちまきや焼売、えび焼売が購入できる。なんといってもこの店舗ではイートインができるのが最大のポイント。3店舗しかないレストランからピックアップした料理が味わえる。麺類や炒飯など、イートイン限定のメニューも魅力的だが、できたての豚まんをすぐにいただけるのも嬉しい。

『551蓬莱関西空港店』海鮮セット（海鮮焼そば、スープ、ミニ五目炒飯付）1600円

気軽にさくっと食べたいなら、フードコートがおすすめ。なかでも『カレーハウスサンマルコ』は、40年以上の歴史があるカレーライス専門店。ここでは、甘さのあとに力強い辛さがやってくる大阪欧風カレーが味わえる。大阪らしいカレーが海外からの観光客にも大人気！

『カレーハウス サンマルコ関西国際空港店』カツカレー 1200円

少し贅沢な時間を楽しみたいなら『ル・パン神戸北野』がぴったり。神戸で人気の『ホテルラ・スイート神戸ハーバーランド』直営のスイーツ＆ベーカリーショップで、レストランも併設している。モーニング・ランチ・ティータイム・ディナー、どの時間帯でも上質な洋食メニューを揃える。

『ル・パン 神戸北野 関西国際空港店』ラ・スイート神戸のビーフシチュー 1980円＋パン2種 220円＋ミニサラダ 275円＋淡路たまねぎスープ 275円

関西国際空港でご飯選びに迷ったら、関西の名店の味を満喫してみてはいかが？

リンク先の記事では、お店の情報や魅力を詳しくご紹介。この夏、関西国際空港を訪れる方はぜひご覧ください。

関西国際空港で食い倒れ！ 関西に行ったら絶対食べたい名物店3選

関西空港で大人気の土産6選！

関空を利用するのであれば、自分用も含めてお土産も買いたいところ。お土産は第1、第2ターミナルビルともにロビーのショップ『関西旅日記』に集約されている。そこで、関空のおいしいもの好きスタッフにおすすめのセレクトを調査。関空でしか手に入らないものも含め、実食の上うまいもんを集めてみました！

『京ばあむ』京ばあむ 1490円

空港でお土産を買うなら、まず抑えたいのが限定品。関西を代表するロールケーキブランド『モンシェール』の名物「堂島ロール」の限定品が関空・伊丹・神戸の関西の3空港で販売！ クリームにホワイトチョコレートをブレンドした特別な一品となっている。

『モンシェール』堂島ブランロール 1971円

他にも、大阪泉州で創業した和洋菓子の老舗『むか新』から空港限定のサブレが登場。ミルク風味の生チョコがアクセントになった抹茶味の柔らかなサブレは、ティータイムにぴったり。

そして、京都発の『京ばあむ』も外せない。京都発のバームクーヘン。しっとり＆ふんわりした生地には、森半の宇治抹茶と京都産豆乳を使用し、外側は抹茶のフォンダンでコーティング。京都らしい食材を重ねた魅力あふれる関西限定のスイーツだ。

『むか新』抹茶ミルクサブレくぼみ（8枚入） 1377円

他にも、リンク先の記事では関西国際空港で買えるお土産を多数ご紹介！ この夏、関空を利用する方はぜひチェックしてみてください。

関西空港で大人気の土産6選！ 空港スタッフが推す限定品も