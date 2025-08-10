　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【東武動物公園】流しペンギン、はじめました。【フンボルトペンギン】』というわたるさんの動画です。



投稿者メッセージ（動画説明文より）

20240720

　ここは東武動物公園のペンギン舎。ぷかぷかと水に浮かんでいるのはフンボルトペンギンです。





　スイ〜ッと気持ち良さそうに流れてくるペンギンたち。次々やってくる様子に、ここが流れるプールに見えてきます。



　涼し気＆平和な光景に視聴者から「かわいい」のコメントが。



　ところが、前から数羽のペンギンが急に戻ってきました。流れていたペンギンたちはあわててUターン。ちょっとバタついています。





　そして、「こんなにいたの？」という数のペンギンがどんどんやって来て逆流をはじめました。





　ペンギンたちの平和な光景の突然の変化に、「逆から大量にきたw」「流れ変わったな（物理）」の反応が寄せられます。これはこれで「かわいい」という声もありますね。



　そして皆いなくなってしまいました。

　ぷかぷかと流れるペンギンたちによるのんびりした光景が、雰囲気的にも物理的にも流れが変わります。ガラリと変わる状況に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。

