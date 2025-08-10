ぷかぷかと流れるペンギンたちが突然の逆走！ ペンギンが逆流であふれはじめた光景へ「かわいい」「流れ変わったな（物理）」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【東武動物公園】流しペンギン、はじめました。【フンボルトペンギン】』というわたるさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
引用----
20240720
----
ここは東武動物公園のペンギン舎。ぷかぷかと水に浮かんでいるのはフンボルトペンギンです。
スイ〜ッと気持ち良さそうに流れてくるペンギンたち。次々やってくる様子に、ここが流れるプールに見えてきます。
涼し気＆平和な光景に視聴者から「かわいい」のコメントが。
ところが、前から数羽のペンギンが急に戻ってきました。流れていたペンギンたちはあわててUターン。ちょっとバタついています。
そして、「こんなにいたの？」という数のペンギンがどんどんやって来て逆流をはじめました。
ペンギンたちの平和な光景の突然の変化に、「逆から大量にきたw」「流れ変わったな（物理）」の反応が寄せられます。これはこれで「かわいい」という声もありますね。
そして皆いなくなってしまいました。
ぷかぷかと流れるペンギンたちによるのんびりした光景が、雰囲気的にも物理的にも流れが変わります。ガラリと変わる状況に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。
視聴者コメント
引用----
・混ざりたい
・流しペンギン
・かわええなぁ
・流れ変わったな（物理）
・逆から大量にきたw
・逆走すなー！👆💦
----
▼動画はこちらから視聴できます▼
『【東武動物公園】流しペンギン、はじめました。【フンボルトペンギン】』
