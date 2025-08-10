トミタ栞、あすライブ中止を発表「安全を考慮」 岐阜・新穂高ロープウェイにて予定していた
タレントで歌手のトミタ栞（31）が10日、自身の公式サイトとXにて、あす11日に岐阜県の新穂高ロープウェイ「頂の森」で開催予定としていた自身のライブ「Kita Alps Soundscape Live」が中心となることを発表した。
【写真】天荒の為中止…「すみません」トミタ栞のコメント
公式サイトの発表で「8月11日(月・祝）に新穂高ロープウェイ『頂の森』にて開催を予定しておりました『KITA ALPS Soundscape LIVE』ですが、天荒の為、安全を考慮した結果、中止とさせていただく運びとなりました」と報告。「楽しみにしていただいておりました皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
トミタは自身のXでこの発表を引用し、「地元での初ライブが中止になってしまいました。とても凄く残念です。なにより楽しみにしてくださっていた皆さん、晴れ女パワーを出せずすみません」と伝えた。
