仕事で「大丈夫」を使うのはNG！ 正しい表現は？／毎日雑学
■「大丈夫」は仕事ではNG！
「大丈夫」はとても便利な言葉でさまざまな意味があります。そのため少し曖昧で友人同士の会話であれば問題ないのですが、仕事では「本当に大丈夫？」と感じてしまうこともあります。まずは意味から考えてみましょう。
■■大丈夫の本来の意味(デジタル大辞泉より)
１ あぶなげがなく安心できるさま。強くてしっかりしているさま。
２ まちがいがなくて確かなさま。
このように現代では、本来の意味とは違った使い方をすることが多くなり、大辞泉でも補足が加わりました。
＜大辞泉補足説明＞
「大丈夫」を、必要または不要、可または不可、諾または否の意で相手に問いかける、あるいは答える用法が増えている。「重そうですね、持ちましょうか」「いえ、大丈夫です（不要の意）」、「試着したいのですが大丈夫ですか」「はい、大丈夫です（可能、または承諾の意）」など。
■■仕事では明確な表現を
さて、ビジネスシーンでは相手を迷わせてしまってはいけません。「大丈夫」の代わりに以下のような表現で明確に伝えましょう。
＜可能、承諾＞
・かしこまりました／確かに承りました／◯は可能です
＜提案に対して肯定＞
・◯については問題ございません／そのようにお願いいたします
＜断る＞
・今回は遠慮します／今は必要ありません
＜配慮＞
・確かに承っております／ご安心ください
＜報告・連絡＞
・予定通り進行しています／◯を確認中です。〇日には再度ご報告します。
言葉は大切なコミュニケーションツールですが万能ではありません。「伝える」ではなく「伝わる」言葉で誤解のないように気をつけましょう。
文＝尾形圭子
尾形圭子
株式会社ヒューマンディスカバリー代表取締役
キャリアカウンセラー／人材育成講師／僧侶
航空会社と企業の人事部門を経て2004年に会社設立。ビジネスマナー、コミュニケーション、クレーム対応などの研修・講演活動を行うほか、福祉事業所や病院でホスピタリティを活かした「寄り添いの接遇」を指導。「言葉に心をのせて」を大切にしている。
著書は「一生使える電話のマナー」(大和出版)「すぐに役立つ大人のマナーブック」(JAグループ出版)など30冊以上。
※提供している情報には諸説ある場合があります。ご了承ください。