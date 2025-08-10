今回は、既婚男性と不倫する女性が、不倫相手の男性に「離婚して、自分と再婚してもらう」ことに成功した話を紹介します。

こんな簡単に信じるなんて…

「会社の既婚の先輩と不倫中の私。ちなみに先輩は、イケメンで高収入のハイスぺです。早く奥さんと別れて私と結婚してほしいとずっと思っていましたが、なかなか離婚してくれず……。

そんなある日、先輩と二股かけている彼氏にプロポーズされました。その彼氏は真面目だけが取り柄のつまらない男。大企業勤務が唯一の取り柄です。結婚する気はゼロですよ。

そこで私はプロポーズされたことを先輩に伝え、『私、結婚するの。どうせあなたとは結婚できないから』と泣きながら（うそ泣きです）話しました。すると先輩は慌てた様子で『ダメだ！ 結婚なんて許さない』『妻とは離婚してお前と結婚する』と言ってくれたんです。『男ってチョロすぎだわ……』と思いましたね」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この女性は完全に自分のことしか考えていないようですが、このままだといつか罰があたる気がします……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。