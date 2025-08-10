八木アリサ （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/10】モデルの八木アリサが8日、自身のInstagramを更新。“オン眉”ヘア姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】八木アリサ、美ボディ際立つ水着姿

◆八木アリサ、オン眉ヘア披露


八木は雑誌「ar」（主婦と生活社）の撮影での様子を公開。眉上で揃えられたオン眉の前髪で雰囲気をガラリと変えている。さらに、穴の開いた水着にTシャツを合わせ、美しい脚を惜しげなく披露した。

この投稿に、ネット上では「オン眉可愛すぎる」「新鮮」「似合ってる」「脚長すぎ」「骨格が桁違い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】