実写版「ONE PIECE」シーズン2、ビビ・スモーカーらビジュアル初解禁 シーズン3制作も決定
【モデルプレス＝2025/08/10】Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』の続編となるシーズン2（2026年より世界独占配信）の初出し映像が解禁。あわせて、シーズン3の制作も発表された。
【写真】実写版「ONE PIECE」興奮のバトルシーン世界初解禁
全ての『ONE PIECE』ファンに捧ぐ祭典「ONE PIECE DAY’25」（8月9日、10日開催）DAY2のSPECIALステージにて、スケールアップした“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険の一端を映す、壮大で臨場感溢れるシーズン2初の初出し映像がファーストルックとともに世界初解禁。加えて、シーズン2の配信開始よりも前に、シーズン3の制作が決定するという吉報も発表された。年内に南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定だ。
世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）はゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく。解禁された予告では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン…といった世界が映し出された。
映像には、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）や、ミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（演：カラム・カー）といったクセ者たちも登場し、かつてない危険な旅を予感させる。
さらには、船すら見下ろす巨人ブロギー（演：ブレンダン・マーリー）や、ケタ違いの大きさを誇る巨大クジラ、ラブーンの姿も。さらに、映像は手に汗握る興奮のバトルシーンも満載。ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”…など、疾走感と迫力に満ちたアクションも見どころだ。“東の海（イーストブルー）”での冒険を経て、成長を果たしたルフィら“麦わらの一味“に新たに待ち受けるものは？（modelpress編集部）
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の同作は、尾田氏による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
◆実写版「ONE PIECE」シーズン3制作決定
◆実写版「ONE PIECE」シーズン2、ビビ・スモーカーらビジュアル解禁
◆実写版「ONE PIECE」シーズン2
