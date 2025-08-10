田中美久、「セーラームーン」人気キャラのコスプレショットががわいすぎる
HKT48元メンバーでグラビアアイドル、女優の田中美久が10日までにインスタグラムを更新。『美少女戦士セーラームーン』の人気キャラに扮したコスプレショットを公開した。
【別カット】田中美久、コスプレ姿でダブルピース（ほか3枚）
田中が披露したのは8日に放送された『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）のオフショット。複数公開されているオフショットには、セーラーサターンのコスプレをした彼女がカメラに微笑みかける姿や番組で共演したAKB48の小栗有以との2ショットも収められている。
投稿の中で田中は「見て下さった皆様、月に変わってお仕置きしなくていいくらい良い子です」とつづっている。
■田中 美久（たなか みく）
2001年9月12日生まれ。熊本県出身。2013年オーディションに合格しHKT48のメンバーとして芸能界デビュー。2023年12月にグループを卒業すると、2024年には『シンデレラ・コンプレックス』（MBS・TBS系）で連続ドラマ初主演。女優として連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や今年4月公開の映画『#真相をお話しします』にも出演している。
引用：「田中美久」インスタグラム（@mikumonmon_48）
【別カット】田中美久、コスプレ姿でダブルピース（ほか3枚）
田中が披露したのは8日に放送された『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）のオフショット。複数公開されているオフショットには、セーラーサターンのコスプレをした彼女がカメラに微笑みかける姿や番組で共演したAKB48の小栗有以との2ショットも収められている。
■田中 美久（たなか みく）
2001年9月12日生まれ。熊本県出身。2013年オーディションに合格しHKT48のメンバーとして芸能界デビュー。2023年12月にグループを卒業すると、2024年には『シンデレラ・コンプレックス』（MBS・TBS系）で連続ドラマ初主演。女優として連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や今年4月公開の映画『#真相をお話しします』にも出演している。
引用：「田中美久」インスタグラム（@mikumonmon_48）