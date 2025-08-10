［涼を探して］＜４＞

体温より低い

緩やかなスロープと階段を下った先に広がる大きな岩風呂。

無色透明の温泉は約３０度という。冷たく感じるが縮み上がるほどではない。肩までつかるとすぐに体が慣れ、ゆったりと手足を伸ばした。

下部温泉（山梨県身延町）の老舗旅館「古湯坊 源泉舘」は、体温より低い「ぬる湯」が心地よいと湯治客に支持されている。旅館名が示す通り、加温も加水もしない源泉掛け流し。しかも、湯船の奥底にある岩盤からじかに湧出しているという珍しい温泉だ。

日帰り入浴には対応しておらず混浴（タオル着用）なので、入るには少々ハードルが高めだが、年に何度も宿泊する常連客が多い。２か月に１度のペースで利用しているという埼玉県の男性（７６）は「のぼせる心配がないので長くつかっていられる。湯上がり後も汗ばまず、肌はサラリとして快適」と語る。

女将（おかみ）の依田由有子さんによると、ぬる湯に１０〜２０分ほどつかって熱い温泉に数分つかるのを複数回繰り返すのが、おすすめの入り方。「最後はぬる湯で締める。湯上がり後、いつまでも体がポカポカしているのを実感するはず」

成分の「鮮度」

温泉法によると、温泉とは「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス」のこと。採取時の温度が２５度以上、または、同法に定める物質を一定以上含んでいればよい。２５度未満を冷鉱泉と呼び、環境省の「２０２３年度温泉利用状況」によると、源泉数は全国に４１１８ある。

温泉ライターの高橋一喜さんによると、近年は、掛け流しのぬる湯や冷鉱泉が、温泉のジャンルの一つとして浸透しつつあるという。その理由の一つが泉質の「鮮度」へのこだわりだ。加温にかかる時間が含有成分を劣化させてしまう可能性があるため、温泉愛好家の間では湧出時の状態で提供することへの評価が高まっているという。また、「若い人や外国人観光客に、熱い湯につかるのを苦手とする傾向があることも背景にあるのでは」と推測する。

サウナと合わせ

こうした中、「冷たい温泉」をセールスポイントに据えた宿や施設は増えているようだ。

広島県の県営ＳＮＳは「＃広島の夏温泉」キャンペーンとして、冷鉱泉や低温泉を掛け流しで楽しめる施設７か所をアピールしている。例えば、同県福山市の「神辺天然温泉 ぐらんの湯」には約２６度の湯船がある。広島市の「湯の山温泉館」では、地上４メートルから２３・５度の冷鉱泉が流れ落ちる打たせ湯が名物だ。

山形市の「健康天然温泉 八百坊」にある掛け流しの低温泉水は２７度。熱い湯船で温まった体をクールダウンしようという人たちの人気を集めている。岐阜県下呂市、飛騨小坂温泉郷の入浴施設「巌立峡（がんだてきょう）ひめしゃがの湯」では、約２２度の炭酸泉を露天でも楽しめる。源泉をそのまま飲める飲泉場もある。

屈指の冷たさで知られるのは大分県九重町にある「寒の地獄旅館」の冷泉。江戸末期の「開湯」で、毎分２トンと豊富に湧く冷泉は１３〜１４度だ。２０２３年に併設したサウナとの組み合わせも評判を呼び、全国から訪れる人が後を絶たない。

「涼みながら体力の回復も図れるのが『冷たい温泉』の魅力。年々、夏の暑さが厳しくなるにつれ、こうした楽しみ方はさらに広がっていくだろう」と高橋さんは話している。