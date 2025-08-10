７人組女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルが１０日、都内でモバイルバッテリーのシェアリングサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ（チャージスポット）」の”Ｕ２２割”キャンペーン発表会に出席した。

デジタルサイネージで”推し”を応援する「ＣｈｅｅｒＳＰＯＴ」で６月から今月３日の３周年ライブまでコラボ。早瀬は「ファンの方々が愛を伝えてくださっているのが本当にうれしくて」と笑顔。「昨日友だちから写真が送られてきて、友だちにまで届くところにあるんだなと思ってうれしかったです」と喜んだ。

８日から新たなキャンペーンが始まり、アンバサダーに就任。７人のメンバーカラーの限定バッテリーも登場する。仲川は「私たちの絵柄にどうしても出会いたくて、バッテリーの外側から赤いの見つけて出したら、別の広告のだった。（赤がメンバーカラーの）月足（天音）じゃなかった」と明かし、笑いを誘った。

メンバーカラーの空色（真中）、紫色（仲川）、黄色（早瀬）の機械が用意され、３人はシール、ペンなどでデコレーション。真中は「公共物をデコ（レーションす）ることがなくて。普段やっちゃいけないことなので、特別だな」とアンバサダーならではの時間を楽しみ、最後は「私たちも皆さんのパワースポットになりたいと思っている。（チャージスポットを借りて）心もモバイルもチャージしてもらえたら」とも呼びかけた。