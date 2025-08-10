TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後0時19分に、洪水警報を萩市、阿武町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】山口県・萩市、阿武町に発表 10日12:19時点

西部、中部、北部では、11日朝まで土砂災害に、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■宇部市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■山口市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■萩市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報【発表】
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■防府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

■下松市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

■長門市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■周南市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

■山陽小野田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒

■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夕方

□洪水警報【発表】
　10日夜のはじめ頃にかけて警戒