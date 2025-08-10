Snow Man佐久間大介とバナナマン日村勇紀が出演する『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（TBS系）の8月9日放送の番組で、大人気漫画『刃牙』シリーズの特集が放送。冒頭からエンディングまで、佐久間大介大興奮回となった第19回の収録後コメント動画が、番組公式SNSに投稿された。

■佐久間大介、原作者・板垣恵介先生のサプライズ登場に後ずさり「待って！」

この日の放送が『刃牙』シリーズの特集であることを知った瞬間から、テンション爆アガリ状態の佐久間。前のめりで作品を解説しながら『刃牙』への熱い想いを放出していく。

そして、サプライズで作者・板垣恵介先生が登場した瞬間などは「待って！」と後ずさり。さらに「おはようございます！」と90度のおじぎ（笑）。表情と全身の緊張にガチの驚きがにじみ出る。その後は、思い入れのあるシーンや気になるあれこれを板垣先生にぶつける佐久間だった。

■「『サクサクヒムヒム』はいい番組です」（佐久間大介）

そして、番組最後には、佐久間自身が芸能界で戦っていくうえで座右の銘としているという、登場人物のあるセリフを告白するシーンも。佐久間大介のストレートな想いが溢れる神回となった。

収録後コメントでも『刃牙』のファイティングポーズからカッコ良くスタートしつつ、日村の「佐久間くん、夢のような回でしたね」の言葉に、佐久間は「いまだに興奮が冷めてない…」とほぼ放心状態。

「『サクサクヒムヒム』はいい番組です」という言葉と、佐久間の最高の笑顔で締められるエンディングまで、ファン必見の動画となっている。

