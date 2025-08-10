Mrs. GREEN APPLE“キリン 午後の紅茶”CMソング「夏の影」のMVティザームービーを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVの全貌は、いよいよ8月11日21時のプレミア公開で明らかに！

Mrs. GREEN APPLEが8月11日に配信リリースする新曲「夏の影」の、MVのティザームービー #1を公開した。

2年連続での5ヵ月連続リリースの5曲目であり、「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が記された“夏うた”として、“キリン 午後の紅茶”のCMソングに起用された「夏の影」を8月11日にリリースするMrs. GREEN APPLE。

これまで、日本の夏の原風景が切り取られたような趣深いティザーフォトが公開されてきたが、このたびMVのティザームービー #1を公開。そこには、懐かしい夏の午後を思い起こさせるひとコマが描かれており、MV公開への期待感をさらに高めてくれる。その全貌が明らかになる、8月11日21時のプレミア公開を、ぜひ楽しみに待とう。

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/